« Système de navigation visuelle autonome pour les sondes spatiales lointaines développé par des ingénieurs italiens »

Les ingénieurs italiens du Politecnico di Milano ont développé un système de navigation autonome basé sur la visualisation qui pourrait révolutionner le suivi des engins spatiaux dans l'espace lointain. La méthode actuelle de suivi manuel des sondes via l’analyse des données ne serait pas évolutive à mesure que de plus en plus d’engins spatiaux se lancent dans des voyages interplanétaires. La nouvelle technique s'inspire des voitures autonomes, utilisant des systèmes visuels et des caméras très sensibles pour capturer des images de sources lumineuses, en particulier de planètes, dans le système solaire. En combinant le positionnement de ces planètes dans un cadre visuel avec des données temporelles précises provenant de la sonde, l'algorithme peut déterminer avec précision l'emplacement de la sonde dans l'espace.

Contrairement aux algorithmes plus complexes qui s'appuient sur des pulsars ou des signaux radio provenant de stations au sol, ce système visuel nécessite une puissance de calcul minimale et peut être automatisé à bord, même sur de petits engins spatiaux comme les Cubesats. Cependant, l’algorithme est confronté à plusieurs défis, notamment l’identification des planètes dans les images capturées et le calcul des trajectoires et des vitesses à l’aide d’algorithmes de mécanique orbitale. Des ajustements de trajectoire doivent également être effectués pour garantir que la sonde reste sur la bonne trajectoire.

Les ingénieurs ont validé leur algorithme en simulant un vol de la Terre vers Mars, où la sonde modèle a calculé avec précision sa position dans un rayon de 2000 0.5 km et sa vitesse dans un rayon de XNUMX km/s à la fin du voyage. La mise en œuvre matérielle de l'algorithme sur une véritable sonde spatiale est encore incertaine, mais elle fait partie d'un programme de financement en cours du Conseil européen de la recherche.

Ce développement révolutionnaire en matière de navigation visuelle autonome pourrait ouvrir la voie à un suivi plus efficace et évolutif des engins spatiaux dans l’exploration de l’espace lointain.

Sources:

– Andreis et al – Un algorithme autonome basé sur la vision pour la navigation interplanétaire

– UT – Bientôt, chaque vaisseau spatial pourra naviguer de manière autonome dans le système solaire à l’aide de pulsars

– UT – La navigation pourrait être effectuée sur la Lune simplement en regardant les points de repère à proximité

– UT – Les robots en orbite sont de plus en plus populaires. Il reste encore de nombreux défis techniques à relever.