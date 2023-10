Le rôle de Brian May dans la mission OSIRIS-REx

Le légendaire guitariste de Queen, Brian May, a joué un rôle crucial dans la mission OSIRIS-REx, qui a réussi à rapporter un échantillon de l'astéroïde Bennu. En collaboration avec Claudia Manzoni, May a créé des images stéréoscopiques à partir des données de la mission, contribuant ainsi à l'identification d'un site d'atterrissage sûr pour la collecte d'échantillons. Bien qu'elle soit avant tout connue comme une musicienne talentueuse, May est titulaire d'un doctorat en astrophysique et est une scientifique accomplie.

Le guitariste de 76 ans et Manzoni ont co-écrit un livre intitulé « Bennu 3-D : Anatomy of an Asteroid », qui approfondit les détails de la mission OSIRIS-REx. Cependant, en raison d'un engagement en tournée aux États-Unis, May n'a pas pu être présente lorsque la NASA a récupéré l'échantillon. Néanmoins, il a envoyé un message de félicitations à l'équipe via NASA TV.

Dans la vidéo, May a exprimé son enthousiasme à propos de l'échantillon, déclarant qu'il avait le potentiel de révéler de vastes secrets sur les origines de l'univers, de notre planète et de la vie elle-même. La mission OSIRIS-REx a marqué la première fois que les États-Unis ont collecté un échantillon d'un astéroïde. Les échantillons de poussière et de roche obtenus en 2020 fourniront aux scientifiques des informations inestimables sur la formation du Soleil et des planètes il y a 4.5 milliards d'années, selon la NASA.

Le vaisseau spatial a capturé ses premières images de Bennu en août 2018, fournissant des images granuleuses à une distance d'environ 1.4 million de kilomètres. Par la suite, en décembre 2018, OSIRIS-REx a méticuleusement cartographié l'astéroïde tandis que May, Manzoni et l'équipe de mission recherchaient un site sécurisé pour collecter l'échantillon. Ils ont finalement identifié un cratère baptisé « Nightingale », situé dans la région nord de l'astéroïde, d'une largeur de 460 pieds.

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a souligné l'importance de l'étude de l'astéroïde Bennu, soulignant qu'elle va au-delà de la compréhension des origines de la vie. La nature de Bennu en tant qu'astéroïde potentiellement dangereux signifie que les informations tirées de l'analyse de l'échantillon amélioreront notre compréhension d'astéroïdes similaires qui pourraient constituer une menace pour la Terre.

Actuellement, l’échantillon de l’astéroïde Bennu subit le processus de conservation initial, qui prend plus de temps que prévu en raison de l’abondance du matériel collecté. La NASA décrit le processus comme « un démarrage méthodique » puisqu’elle démonte soigneusement la tête TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism).

Une fois l'analyse des échantillons terminée, le vaisseau spatial OSIRIS-REx se lancera dans une nouvelle mission appelée OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer), explorant l'astéroïde Apophis, qui devrait passer à moins de 20,000 2029 milles de la Terre en XNUMX. Il reste à voir si May et Manzoni seront impliqués dans la mission OSIRIS-APEX.

En attendant, le livre de May et Manzoni, « Bennu 3-D : Anatomy of an Asteroid », peut être acheté sur le site Web de London Stereoscopique Company Ltd pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la mission.

