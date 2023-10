Une attitude positive liée à la réussite de l'apprentissage, selon une méta-étude

Une méta-étude réalisée par la DIPF | L'Institut Leibniz de recherche et d'information sur l'éducation et d'autres institutions ont constaté que les étudiants qui ont une attitude positive quant à leurs capacités et aux matières qu'ils étudient sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage. À l’inverse, les élèves qui manquent de confiance en leurs capacités peuvent avoir du mal à atteindre leurs objectifs. L'étude a analysé les données de cinq études longitudinales intensives comprenant des enquêtes quotidiennes auprès d'étudiants universitaires.

Les résultats ont confirmé un principe clé de la recherche sur la motivation : la confiance en ses capacités, l'intérêt pour le sujet et la réussite sont interconnectés. Les chercheurs ont également identifié un cercle vertueux dans lequel les étudiants qui atteignent leurs objectifs d’apprentissage un jour sont plus motivés à continuer d’apprendre le lendemain. D’un autre côté, un cercle vicieux a été observé lorsque les objectifs d’apprentissage ne sont pas atteints, entraînant une diminution de la motivation et une tendance à la procrastination.

Il est intéressant de noter que le fait de ne pas atteindre les objectifs n’entraîne pas toujours une spirale négative. Certains étudiants n’ont pas été découragés par l’échec et sont devenus encore plus déterminés à réussir. L’étude a également révélé que les étudiants intéressés par leur matière étaient plus susceptibles d’atteindre leurs objectifs.

Contrairement aux attentes, le temps passé à étudier n’est pas corrélé à l’atteinte des objectifs d’apprentissage. Les chercheurs suggèrent que la perception de la difficulté de la tâche pourrait jouer un rôle dans le temps passé à étudier.

Bien que les études se soient concentrées sur les étudiants universitaires, les chercheurs estiment que les résultats sont probablement applicables à d’autres groupes d’âge, comme les écoliers. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour le confirmer.

Dans l’ensemble, la méta-étude souligne le rôle important que jouent la motivation, une attitude positive et l’intérêt pour le sujet dans la réussite de l’apprentissage. En favorisant ces qualités, les éducateurs peuvent aider efficacement les élèves à atteindre leurs objectifs.

Source : Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (aucune URL fournie)