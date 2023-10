Les astronautes de Roscosmos réussissent leur sortie dans l'espace malgré les défis

Les cosmonautes de Roscosmos, Oleg Kononenko et Nikolai Chub, ont réussi une sortie dans l'espace le 25 octobre, malgré une fuite de liquide de refroidissement et des problèmes de déploiement partiel de la voile solaire. La mission de 7 heures et 41 minutes impliquait des tâches importantes telles que l'inspection du radiateur du module Nauka et le largage d'un nanosatellite.

Au cours de la sortie dans l'espace, Kononenko et Chub ont soigneusement inspecté et photographié un radiateur de secours externe sur le module Nauka. Ils ont isolé le radiateur du système de refroidissement, mais lors de l'inspection, une bulle de liquide de refroidissement s'est libérée au niveau du site de la fuite. Les cosmonautes dévoués ont dû essuyer leurs combinaisons avant de poursuivre la mission.

En plus de l'inspection des radiateurs, les cosmonautes ont largué un nanosatellite pour tester la technologie des voiles solaires. Cependant, la voile solaire du nanosatellite n’a pas pu se déployer complètement. Les cosmonautes ont également installé un système de communication radar synthétique, même si l'un des panneaux du système radar n'a pas pu être entièrement déployé pendant la sortie dans l'espace.

Après la sortie dans l'espace, Kononenko et Chub ont suivi les procédures post-sortie, inspectant leurs combinaisons et leurs outils pour détecter tout signe de liquide de refroidissement et les essuyant si nécessaire. Cette précaution vise à minimiser l’introduction de contaminants dans l’environnement de la station spatiale. L'atmosphère à l'intérieur de la station subira une filtration supplémentaire pour éliminer toute trace restante de contaminant.

Malgré les défis rencontrés lors de la sortie dans l'espace, la mission a été considérée comme un succès. Oleg Kononenko, avec un total de six sorties dans l'espace à son actif, a démontré son expertise, tandis que Nikolai Chub a réalisé sa toute première sortie dans l'espace. Cette mission marquait la 268e sortie dans l'espace dédiée à l'assemblage, à la maintenance et aux mises à niveau de la station spatiale.

La prochaine sortie dans l'espace prévue le lundi 30 octobre implique les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli. Ils effectueront une sortie dans l'espace pour retirer un boîtier électronique défectueux d'un support d'antenne de communication et remplaceront l'un des douze ensembles de roulements gigognes sur le joint rotatif Solar Alpha de la ferme portuaire.

FAQ

1. Quelles ont été les principales tâches accomplies lors de la sortie dans l'espace de Roscosmos ?

Au cours de la sortie dans l'espace, les cosmonautes de Roscosmos ont inspecté le radiateur du module Nauka, largué un nanosatellite pour tester la technologie des voiles solaires et installé un système de communication radar synthétique.

2. La voile solaire du nanosatellite s'est-elle entièrement déployée lors de la sortie dans l'espace ?

Non, la voile solaire du nanosatellite n'a pas réussi à se déployer complètement aussi loin que les caméras pouvaient suivre son départ de la station.

3. Comment les cosmonautes ont-ils veillé à ce que l'environnement de la station spatiale reste propre ?

Après la sortie dans l'espace, les cosmonautes ont suivi les procédures post-sortie, inspectant leurs combinaisons et leurs outils pour détecter tout résidu de liquide de refroidissement et les essuyant si nécessaire. Une filtration supplémentaire sera également utilisée à l’intérieur de la station spatiale pour éliminer toute trace restante de contaminants.

4. Quel est le but de la prochaine sortie dans l’espace impliquant des astronautes de la NASA ?

La prochaine sortie dans l'espace impliquera le retrait d'un boîtier électronique défectueux d'un support d'antenne de communication et le remplacement de l'un des douze ensembles de roulements gigognes sur le joint rotatif Solar Alpha de la ferme portuaire.