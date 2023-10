Fuites de liquide de la Station spatiale russe et sécurité de l'équipage

By

Du liquide s'est échappé de la partie russe de la Station spatiale internationale (ISS), mais l'équipage serait sain et sauf, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. La fuite, survenue dans le module Nauka du segment russe, provenait du circuit de radiateurs de secours externes amené à la station en 2012. Roscosmos a assuré qu'il n'y avait aucun danger pour le laboratoire en orbite.

Le mois dernier, deux cosmonautes russes et un astronaute américain sont revenus sur Terre après avoir passé un an sur l'ISS. Initialement prévu pour une mission de six mois, leur séjour a été prolongé en raison de circonstances imprévues. L'équipage s'était rendu à la station spatiale à l'aide d'un vaisseau spatial russe Soyouz. Cependant, au cours de leur mission, une fuite s'est produite au sein du Soyouz, probablement causée par un petit impact de météore. En conséquence, Moscou a lancé une autre fusée sans équipage pour mener à bien la mission.

Malgré les tensions entre les États-Unis et la Russie à propos du conflit en Ukraine, les astronautes américains et russes ont passé un an à bord de l'ISS, offrant ainsi un lieu rare de coopération entre les deux pays.

Le récent incident de fuite de liquide de refroidissement dans la partie russe de l'ISS a soulevé des inquiétudes quant à la maintenance et à la durabilité de la station vieillissante. Cependant, Roscosmos a confirmé que la situation est sous contrôle, soulignant que la fuite s'est produite dans le circuit des radiateurs externes plutôt que dans les principaux systèmes de la station spatiale. Des mesures rapides sont prises pour résoudre ce problème et garantir la continuité de l’exploitation sûre de l’ISS.

En conclusion, même si une fuite de liquide s'est produite dans le segment russe de la Station spatiale internationale, il n'y a pas de danger immédiat pour l'équipage. Cet incident rappelle les défis associés aux missions spatiales de longue durée et l’importance d’une maintenance et d’une surveillance régulières.

Sources:

– Roscosmos [insérer les détails de la source sans URL]

– Source sans nom [insérer les détails de la source sans URL]