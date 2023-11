Un aperçu de l'avenir : le programme de retour d'échantillons sur Mars exploré

Le Dr Meenakshi Wadhwa, scientifique de renom et directrice de l'École d'exploration de la Terre et de l'espace de l'Arizona State University, a dévoilé des détails fascinants sur le programme Mars Sample Return lors de sa présentation éclairante à Whitaker Hall le 26 octobre. programme, le Dr Wadhwa a mis en lumière les motivations à l’origine de cette initiative révolutionnaire, donnant un aperçu du calendrier potentiel pour la récupération d’échantillons de la planète rouge.

Géré conjointement par la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et l’ESA (Agence spatiale européenne), le programme Mars Sample Return a un objectif transformateur : rapporter sur Terre des échantillons collectés par le rover Mars Perseverance pour une analyse complète. Cet effort de collaboration revêt une immense valeur scientifique car il vise à percer les mystères entourant le climat de Mars et la possibilité d'une vie ancienne existant sur la planète.

Le Dr Wadhwa a commencé sa conférence en soulignant la possibilité intrigante que Mars ait pu autrefois être un monde plus habitable, malgré ses conditions inhospitalières actuelles. Elle a souligné les questions clés auxquelles son équipe cherche à répondre : « Que s’est-il réellement passé ? Comment ce climat a-t-il évolué ? Et quelles sont les perspectives d’émergence de la vie dans ce contexte ? L'acquisition de réponses à ces questions promet d'approfondir notre compréhension du passé de Mars.

Surtout, le Dr Wadhwa a souligné que le programme Mars Sample Return a reçu la plus haute priorité dans la récente enquête décennale de la NASA, qui délimite les objectifs stratégiques de l'agence sur une décennie. L’importance de ce programme ne lui a pas échappé puisqu’elle a déclaré : « Il a du mérite, vous savez, une grande importance. »

Anticipant l'ampleur et la longévité de l'analyse des échantillons récupérés, le Dr Wadhwa a noté que des scientifiques de diverses disciplines seraient impliqués dans l'étude approfondie de ces échantillons pendant des décennies à venir. L’impact est considérable car il s’étend au-delà des planétologues pour englober les biologistes, les géochimistes, les modélisateurs, les théoriciens et une myriade d’autres experts scientifiques intrigués par la perspective d’étudier les tout premiers échantillons provenant d’un autre corps céleste.

Passant au processus de collecte d'échantillons, le Dr Wadhwa a détaillé les réalisations remarquables du rover Mars Perseverance, qui, depuis son lancement en 2020, a documenté et collecté avec succès divers échantillons de roches, de régolithes et de données atmosphériques. Le plan est de transférer ces échantillons vers un atterrisseur, qui sera ensuite lancé et rencontrera un orbiteur chargé de ramener en toute sécurité la précieuse cargaison sur Terre.

Pour garantir un large éventail d'échantillons, l'équipe du Dr Wadhwa a adopté une approche stratégique, en collectant deux de chaque roche rencontrée : l'une conservée dans Perseverance et l'autre préservée pour une analyse approfondie. Ce faisant, ils visaient à maximiser la diversité des échantillons obtenus, ce qui faciliterait leurs enquêtes sur le contexte géologique, l’histoire du climat et l’existence potentielle d’une vie ancienne sur Mars.

Au-delà de la quête de ces réponses, le Dr Wadhwa a révélé un aspect intrigant du programme. L'analyse des matériaux collectés sur la surface martienne donnera également un aperçu de l'intérieur de la planète. En employant des techniques de géochronologie, les scientifiques pourront déterminer l'âge de ces roches et acquérir des connaissances sur la composition et la formation du magma de Mars, qui, à leur tour, fourniront de précieux indices sur la structure interne de la planète.

Au cours de sa présentation, le Dr Wadhwa a offert au public une animation passionnante présentant les machines et la logistique complexes impliquées dans l'échantillonnage et le voyage de retour ultérieur. Cette illustration captivante démontre le plan ambitieux de la NASA visant à amener des échantillons martiens dans le désert de l'Utah d'ici le début des années 2030.

À la fin de la présentation, le Dr Wadhwa a répondu aux questions du public et a approfondi la conception de l'atterrisseur et des tubes d'échantillonnage. Reconnaissant les subtilités de la mission, elle a affirmé : « Cela va être une chose difficile… il y aura un certain nombre de premières. » Elle a souligné l’importance de repousser les limites et de s’aventurer dans des territoires inexplorés, un sentiment partagé par la communauté scientifique alors qu’elle s’efforce de faire des progrès significatifs dans l’exploration spatiale.

