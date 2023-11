Des découvertes au Nebraska et en Chine ont révélé un lien fascinant entre les deux régions : toutes deux étaient autrefois habitées par un groupe de primates remontant à trente millions d'années. Surnommés « Lazarus » par les scientifiques, ces primates étaient antérieurs à l’arrivée des ancêtres humains modernes en Amérique du Nord.

Contrairement aux espèces de Lazarus, qui refont surface après des siècles de disparition, l'Ekgmowechashala philotau a une histoire plus intrigante. Cet ancien primate est réapparu dans les archives fossiles des millions d'années après la disparition d'autres primates nord-américains. Les chercheurs qui ont étudié les racines de l'animal ont découvert des dents et des mâchoires vieilles d'environ trente millions d'années. Ils sont également tombés sur une créature similaire connue sous le nom de Palaeohodites naduensis en Chine.

Publiées dans le Journal of Human Evolution, les découvertes de l’équipe mettent en lumière les origines de cet énigmatique animal nord-américain. Contrairement à la croyance populaire, Ekgmowechashala n'est pas un descendant ou un vestige des primates antérieurs de la région. Au lieu de cela, il est originaire d’Asie et a migré vers l’Amérique du Nord pendant une période plus froide, probablement via le pont terrestre de la Béringie, la même route utilisée par les premiers humains des milliers d’années plus tard.

L'auteur principal de l'étude, Kathleen Rust, paléontologue à l'Institut de la biodiversité et au Musée d'histoire naturelle de l'Université du Kansas, a expliqué : « Notre analyse indique qu'Ekgmowechashala n'est pas un survivant des primates nord-américains antérieurs, mais une espèce distincte arrivée d'Asie. »

Faisant écho à ce sentiment, Chris Beard, paléontologue vertébré à l'Université du Kansas et co-auteur de l'étude, a établi une comparaison évocatrice, remarquant : « Ekgmowechashala apparaît comme un flingueur à la dérive dans un film occidental plusieurs millions d'années plus tard, pour ensuite être un bref éclair dans la vaste trajectoire de l’évolution.

Les travaux de l'équipe de recherche s'appuient sur des études antérieures indiquant les origines asiatiques d'Ekgmowechashala. En 2015, un autre groupe de scientifiques a comparé des fossiles provenant de l’Oregon, du Dakota du Sud et du Nebraska, concluant que le primate était originaire d’Asie et était arrivé en Amérique il y a environ vingt-neuf millions d’années. Cependant, des recherches récentes ont approfondi en établissant une relation étroite entre Ekgmowechashala et l'espèce de primate asiatique Palaeohodites naduensis, confirmant ainsi le lien entre l'espèce Lazarus et l'Asie.

QFP

1. Qu'est-ce qu'une espèce de Lazarus ?

Une espèce de Lazarus fait référence à un groupe d’organismes que l’on pensait éteints mais qui sont redécouverts plus tard dans la nature.

2. Quel âge ont les dents et les mâchoires d'Ekgmowechashala philotau ?

Ces fossiles ont environ trente millions d'années.

3. Comment Ekgmowechashala a-t-il migré vers l’Amérique du Nord ?

Ekgmowechashala a probablement migré d'Asie vers l'Amérique du Nord pendant une période plus froide, en utilisant potentiellement le pont terrestre de la Béringie.

4. Quelle est la relation entre Ekgmowechashala et Palaeohodites naduensis ?

Ekgmowechashala est étroitement lié à l'espèce de primate asiatique Palaeohodites naduensis, confirmant les origines du primate nord-américain en Asie.

Sources: Journal of Human Evolution, Gizmodo