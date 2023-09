De récentes simulations informatiques ont révélé que d’étranges mondes de lave pourraient détenir la clé pour comprendre comment la Terre a acquis les éléments essentiels à la vie. Ces planètes enflammées, caractérisées par des océans de magma bouillonnant, ont la capacité de piéger des gaz volatils au plus profond de leur manteau. La capacité de retenir ces éléments volatils à l’intérieur de leur intérieur pourrait avoir un impact considérable sur l’habitabilité d’une planète.

Kiersten Boley, planétologue à l'Université d'État de l'Ohio, et son équipe ont mené des simulations informatiques pour étudier l'évolution des « super-Terres pétillantes » – des super-Terres recouvertes d'océans de roches en fusion mélangées à des gaz volatils. En construisant des modèles numériques de mondes de lave avec différentes compositions chimiques et températures de surface variables, les chercheurs ont simulé le processus de refroidissement de ces planètes. Ils ont découvert que dans certains scénarios, un monde de lave qui se refroidit lentement pourrait retenir des quantités importantes d’eau et de carbone en profondeur à l’intérieur de son intérieur, des composés cruciaux pour le développement de la vie.

Les mondes de lave, bien qu’exotiques, sont en réalité très répandus dans notre univers. Environ la moitié des planètes rocheuses découvertes jusqu’à présent sont des mondes de lave plutôt que des roches solides. Ces planètes enflammées, contrairement à tout ce qui existe dans notre propre système solaire, fournissent des informations précieuses sur la formation et l’évolution des planètes rocheuses.

Les simulations de Boley ont démontré qu'il existe de multiples voies de refroidissement et de solidification pour ces mondes magmatiques, en fonction de facteurs tels que la composition chimique du magma et la présence d'une atmosphère. Une possibilité particulière se présente lorsque le refroidissement commence au milieu de l’océan magmatique, ce qui donne lieu à un océan magmatique de surface avec un profond manteau de magma et une couche solide entre les deux. Des gaz volatils, comme l’eau et le carbone, peuvent s’échapper de l’océan magmatique et être libérés dans l’espace si la planète n’a pas d’atmosphère. Cependant, certains de ces éléments volatils peuvent être piégés dans la roche en fusion située sous la couche solide à mesure que la planète se refroidit. Dans certains cas, ces gaz piégés peuvent éventuellement s'échapper vers la surface de la planète par des fissures ou des pores de la roche.

Les recherches de Boley suggèrent qu'une planète quatre fois plus massive que la Terre pourrait stocker dans son manteau plus de 130 fois les réserves d'eau de la Terre et 1,000 XNUMX fois les réserves de carbone de la Terre. Bien que loin d’être habitables, ces mondes de lave offrent des informations précieuses sur les processus qui conduisent les planètes à devenir des environnements propices à la vie.

Sources:

– Le Journal d'Astrophysique

– Université d'État de l'Ohio