Les observations du JWST suggèrent une contamination stellaire interférant avec les mesures de l'exoplanète TRAPPIST-1b

De nouvelles observations effectuées par le télescope spatial James Webb (JWST) indiquent que le comportement de l'étoile hôte de l'exoplanète TRAPPIST-1b pourrait avoir un impact sur les mesures précises de l'exoplanète. Plus tôt cette année, il a été découvert que TRAPPIST-1b, une exoplanète rocheuse située à 40 années-lumière, ne possède pas d'atmosphère détectable pour la protéger du rayonnement de son étoile hôte.

Les récentes observations spectroscopiques dans le proche infrarouge du JWST, dirigé par l'astronome Olivia Lim de l'Université de Montréal, suggèrent que la contamination stellaire pourrait entraîner de fausses détections de molécules qui ne sont pas réellement liées à l'exoplanète. Ryan MacDonald, astrophysicien à l'Université du Michigan, explique que l'étoile est le facteur dominant dans les observations, affectant également d'autres planètes du système.

Les variations de luminosité d'une étoile causées par les taches stellaires et les facules peuvent avoir un impact significatif sur les examens spectroscopiques des atmosphères des exoplanètes. Lorsqu'une exoplanète passe devant son étoile hôte, la lumière de l'étoile diminue légèrement, ce qui permet aux scientifiques d'étudier les changements dans le spectre lumineux qui peuvent déterminer la présence de molécules spécifiques. Cependant, les observations récentes révèlent que l'activité stellaire, telle que les éruptions et autres événements imprévisibles, peut contaminer les données spectroscopiques.

Pour garantir une interprétation précise des données, l’équipe de recherche a modélisé la contamination stellaire et effectué des analyses des données avec et sans la contamination supprimée. Les deux résultats ont montré que le spectre avec TRAPPIST-1b était similaire à celui sans atmosphère, confirmant les découvertes antérieures selon lesquelles l’exoplanète n’avait pas d’atmosphère.

Ces découvertes sont cruciales car le système TRAPPIST-1 contient sept exoplanètes, dont trois se trouvent dans la zone habitable de l’étoile. Sachant que la contamination stellaire pourrait affecter les résultats, les scientifiques peuvent désormais en tenir compte lorsqu’ils étudient ces planètes potentiellement habitables.

Des travaux théoriques supplémentaires et/ou des observations de l’étoile hôte sont nécessaires pour mieux comprendre la contribution de la contamination stellaire aux futurs spectres de transmission.

Définitions:

– Exoplanètes : Planètes qui gravitent autour d’une étoile en dehors de notre système solaire.

– Observations photométriques dans l'infrarouge moyen : mesures de l'intensité de la lumière infrarouge émise par un objet dans une plage de longueurs d'onde spécifique.

– Observations spectroscopiques dans le proche infrarouge : Analyse de l’interaction entre la lumière et la matière dans le proche infrarouge pour recueillir des informations sur la composition et les propriétés des objets.

– Observations spectroscopiques : Étude de l’interaction entre le rayonnement électromagnétique et la matière, utilisée pour déterminer la composition et les caractéristiques des objets en analysant leur lumière émise ou absorbée.

– Contamination stellaire : Interférence provoquée par les variations de luminosité et d’activité d’une étoile lors de l’observation d’une exoplanète.

– The Astrophysical Journal Letters : Une revue scientifique à comité de lecture qui publie des recherches en astrophysique et en astronomie.

