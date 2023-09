La dernière super lune de 2023 devrait illuminer le ciel nocturne

La dernière super lune de 2023 devrait orner le ciel nocturne vendredi soir, offrant une vue magnifique aux astronomes. Connu sous le nom de superlune, ce phénomène céleste se produit lorsque la Lune est la plus proche de la Terre, entraînant une augmentation de 30 % de la luminosité par rapport à son point le plus éloigné. En conséquence, elle devient la pleine lune la plus grande et la plus brillante visible à l’œil nu.

Astronomy Ireland a encouragé les gens à s'aventurer à l'extérieur et à assister à cet événement impressionnant, assurant que le spectacle sera toujours visible samedi, quoique dans une moindre mesure. David Moore, rédacteur en chef du magazine Astronomy Ireland, explique que la lune des récoltes de cette année est également la 4e et dernière super lune de 2023, ce qui en fait un événement unique et passionnant pour les passionnés d'astronomie.

Le moment idéal pour observer la super lune est le lever de la lune, qui coïncide avec le coucher du soleil. C’est à ce moment-là que l’illusion de la lune est la plus forte, créant un effet optique qui fait paraître la lune encore plus grande à l’œil humain. Faire coïncider le lever de la lune avec diverses structures architecturales, des paysages naturels ou même avec des êtres chers peut créer des photographies créatives à couper le souffle.

Le magazine Astronomy Ireland a demandé aux individus de contribuer leurs photos ou observations écrites pour publication dans une revue spéciale de l'événement. L'organisation espère que des gens de tout le pays enverront leurs meilleures images pour figurer dans le prochain numéro de la super lune.

En Irlande, le meilleur moment pour observer la lune est le vendredi à partir de 7h18. Samedi, le lever de la lune est prévu à 7h31. Ne manquez pas ce remarquable spectacle céleste – prenez un moment pour apprécier la beauté et les merveilles de la dernière super lune de 2023.