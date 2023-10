Les astronomes s'émerveillent devant la dernière super lune de l'année

Les astronomes du monde entier ont eu droit à un spectacle à couper le souffle alors que la dernière super lune de l'année, également connue sous le nom de « Lune des récoltes », a honoré le ciel nocturne jeudi et vendredi. Il s’agissait de la quatrième super lune d’une série qui a débuté en juillet. Malheureusement, la prochaine super lune n’aura lieu qu’en septembre 2024.

Une super lune se produit lorsqu’une pleine lune coïncide avec son périgée, qui est son point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique. Ce phénomène astronomique fait que la Lune apparaît environ 14 % plus grande et 30 % plus brillante que lorsqu'elle se trouve à son point le plus éloigné. La super lune est un spectacle fascinant, mais sa différence de taille par rapport à une pleine lune moyenne peut être difficile à détecter sans point de référence, comme des bâtiments ou des éléments paysagers à proximité.

La super lune précédente, qui s'est produite le 31 août, était un événement extraordinaire car elle combinait une super lune avec une lune bleue. La « Super Lune Bleue » était la pleine lune la plus brillante et la plus grande de l'année. Ces événements célestes sont un régal pour les passionnés d'astronomie et les observateurs occasionnels.

La dernière super lune a été appelée « Lune des récoltes » en raison de sa corrélation avec le début de la saison des récoltes dans l’hémisphère nord. Il offrait un décor pittoresque aux agriculteurs et aux amoureux de la nature.

Les observateurs du ciel devront désormais attendre patiemment pendant une année entière jusqu'à ce que la prochaine super lune fasse son apparition le 18 septembre. Il est à noter que seules deux super lunes sont attendues en 2024.

Sources:

– [Source de l'image]

– [Source de l'image]

– [Source de l'image]