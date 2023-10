Une gigantesque super lune illuminera le ciel irlandais

By

Les astronomes irlandais vont assister à un spectacle spectaculaire ce soir alors que la dernière Super Lune de 2023 orne le ciel nocturne. Ce phénomène se produit lorsqu’une pleine lune est à son point le plus proche de la Terre sur son orbite. Selon David Moore, fondateur d'Astronomy Ireland, la Lune sera si inhabituellement proche qu'elle sera visible à l'œil nu sans avoir besoin de jumelles.

En plus d'être une super lune, la lune de ce soir est également connue sous le nom de lune des récoltes. Dans les temps anciens, les agriculteurs utilisaient le lever de la lune pour déterminer le meilleur moment pour rentrer leurs récoltes la nuit. Cette Harvest Moon particulière sera environ 30 % plus lumineuse que d’habitude, ajoutant au spectacle impressionnant.

La lune apparaîtra environ 15 minutes plus tard chaque nuit et devrait se lever à 7h31 ce soir. Moore suggère que le meilleur moment pour observer la Lune se situe entre 7h30 et 8h00, en particulier pour ceux de la côte sud-ouest, tandis que ceux du nord-ouest devraient attendre 10 minutes supplémentaires.

Une super lune se produit lorsque l'orbite de la lune est la plus proche de la Terre tout en étant pleine. Cet événement rare s'est produit trois fois au cours de l'année écoulée, en juillet, en août et à nouveau en août. La Super Lune de ce soir est encore plus unique puisque Jupiter sera également visible juste au-dessus de la Lune.

Pour assister à cette merveille céleste, aucun équipement spécial n’est nécessaire. La lune sera suffisamment grande pour être vue à l’œil nu. Cependant, si vous souhaitez regarder de plus près, un télescope ou un zoom avec l'appareil photo de votre téléphone peuvent fournir une vue plus détaillée.

Astronomy Ireland invite les gens à envoyer leurs photos de la Super Lune de ce soir pour une éventuelle publication dans leur magazine. Pour soumettre vos photos, envoyez un email [email protected].

