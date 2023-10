Une image époustouflante révèle des traînées d'étoiles à l'Observatoire Paranal de l'ESO

L'Observatoire européen austral (ESO) a partagé une nouvelle image à couper le souffle qui capture les traînées fascinantes d'étoiles dans le ciel nocturne. Prise à l'Observatoire Paranal de l'ESO dans le désert chilien d'Atacama, la photo met en valeur la beauté de la photographie à longue exposition.

L'Observatoire de Paranal abrite le Très Grand Télescope (VLT), qui comprend quatre télescopes unitaires et quatre télescopes auxiliaires. Au premier plan de l’image, on peut voir un télescope auxiliaire mobile plus petit. Les astronomes ont utilisé une technique d'exposition longue pour photographier le ciel nocturne pendant plusieurs heures, ce qui a donné lieu à un effet de traînée époustouflant où la lumière des étoiles semble former des arcs au-dessus des télescopes de l'observatoire.

Sur l’image, on peut voir deux lasers orange vif émanant de l’un des télescopes unitaires. Ces lasers, appelés étoiles guides laser, sont essentiels pour corriger la distorsion de la lumière des étoiles causée par l'atmosphère turbulente de la Terre. En excitant les atomes de sodium dans la couche supérieure de l’atmosphère, les lasers créent des étoiles artificielles qui servent de points de référence aux télescopes au sol. Cela permet aux astronomes de compenser les turbulences atmosphériques et d’obtenir des images du ciel plus nettes.

Les responsables de l'ESO expliquent que les faisceaux laser sont dirigés dans des directions opposées en raison de la longue durée d'exposition, pendant laquelle le télescope a été repositionné pour observer diverses cibles dans le ciel. Les lasers utilisés délivrent une puissance impressionnante de 22 watts, soit environ 4000 XNUMX fois la puissance maximale d'un pointeur laser.

La nouvelle image rappelle la rotation constante de la Terre autour de son axe. Alors que nous percevons généralement les étoiles comme des points de lumière individuels, les traînées d'étoiles représentées ici capturent le mouvement de rotation du ciel par rapport au fond d'étoiles.

En conclusion, l'image de l'Observatoire Paranal de l'ESO offre un aperçu captivant de la beauté fascinante du ciel nocturne. Grâce à l'utilisation de photographies à longue exposition et de guides laser d'étoiles, les astronomes naviguent dans l'atmosphère turbulente de la Terre pour capturer des images plus claires et plus nettes de notre environnement céleste.

Sources:

– Observatoire européen austral (ESO)

– Déclaration des responsables de l’ESO