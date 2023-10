Le gyroscope laser suit les fluctuations de la rotation de la Terre en temps réel

By

Des chercheurs allemands et néo-zélandais ont développé un gyroscope laser capable de suivre avec précision les fluctuations de la rotation de la Terre en temps quasi réel. La technique est plus simple que les méthodes actuelles et pourrait fournir un aperçu des phénomènes à l’origine des fluctuations, tels que les changements dans les courants océaniques.

La rotation de la Terre connaît de minuscules fluctuations dans sa vitesse et sa direction. Certaines de ces fluctuations sont bien comprises, comme celles provoquées par les forces de marée de la Lune et du Soleil. Cependant, d’autres, comme celles liées à l’échange de quantité de mouvement entre la Terre solide et son environnement, ne sont pas bien comprises. Ces effets peuvent résulter d’événements climatiques tels qu’El Niño, qui modifient les courants océaniques. La mesure de ces fluctuations dans la rotation de la Terre pourrait révéler des processus importants dans l'atmosphère.

La plupart des études de rotation impliquent la combinaison de données provenant de systèmes mondiaux de navigation par satellite, d'observations de radioastronomie et de télémétrie laser. Cependant, en raison de la complexité de combiner ces techniques, une seule mesure peut être effectuée par jour.

Une équipe de chercheurs de l’Université technique de Munich a créé un gyroscope laser capable de mesurer ces minuscules fluctuations en temps quasi réel. Leur instrument, qui peut tenir dans une grande pièce, est constitué d’une cavité optique qui guide la lumière autour d’un chemin carré. Des faisceaux laser sont envoyés autour de la cavité dans des directions opposées, créant un gyroscope laser en anneau. Une rotation du gyroscope affecte le motif d'interférence créé lorsque les deux faisceaux sont combinés, permettant aux chercheurs de mesurer les fluctuations de la rotation de la Terre.

L'équipe a été confrontée à plusieurs défis lors du développement du gyroscope laser. Ils devaient s'assurer qu'il était suffisamment sensible pour résoudre des variations aussi subtiles que 3 parties par milliard de la vitesse de rotation de la Terre. Ils ont également dû résoudre des problèmes de stabilité et développer des méthodes pour corriger les erreurs introduites par l'orientation variable de l'axe de rotation de la Terre.

Les chercheurs ont réussi à surmonter ces défis et peuvent désormais surveiller le taux de rotation de la Terre avec une résolution de quelques millisecondes seulement sur 120 jours. Cela leur permet de suivre les variations de la durée de la journée en continu et en temps réel. Le prochain objectif est d'étendre davantage la stabilité du gyroscope pour capturer l'effet saisonnier des transferts de quantité de mouvement.

Cette recherche propose une méthode nouvelle et plus simple pour mesurer les fluctuations de la rotation de la Terre, fournissant ainsi des informations précieuses sur les processus qui affectent notre planète et son atmosphère.

