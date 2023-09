By

Des morceaux d'astéroïdes qui pourraient fournir des informations précieuses sur les premiers jours de notre système solaire et sur les origines de l'eau sur Terre devraient atterrir dans le désert de l'Utah. Il s'agit du point culminant de la mission OSIRIS-REx de la NASA, qui visait à collecter un échantillon substantiel de roches et de poussières de l'astéroïde géocroiseur Bennu. Le vaisseau spatial a obtenu avec succès son échantillon en 2020 et lâchera dimanche une capsule contenant l’échantillon.

L’échantillon collecté offrira aux scientifiques un aperçu de la composition des matériaux présents lors de la formation de notre système solaire. Les chercheurs pensent que les astéroïdes comme Bennu sont restés relativement inchangés depuis les débuts de notre voisinage cosmique. Les roches récupérées seront étudiées pour éclairer les explorations futures et faire la lumière sur la façon dont les astéroïdes ont pu contribuer à la formation des parties rocheuses de la Terre, ainsi qu'à l'apport d'eau à notre planète.

Le conteneur contenant l’échantillon, pesant environ 250 grammes, descendra sur Terre à une vitesse d’environ 27,000 5,000 milles par heure. Il rencontrera des températures d’environ XNUMX XNUMX degrés Fahrenheit lors de son entrée dans l’atmosphère terrestre. La capsule est équipée d'un bouclier thermique pour protéger l'échantillon de la combustion. Après le déploiement de parachutes pour ralentir sa descente, la capsule devrait se poser en douceur dans l'Utah.

Après l'atterrissage, des précautions seront prises pour garantir que l'échantillon reste non contaminé. Une fois ces procédures terminées, l'échantillon sera transporté au Johnson Space Center de la NASA à Houston, où il sera révélé au public en octobre. La mission pourrait avoir des implications pour l’exploration future des astéroïdes et la possibilité d’utiliser les astéroïdes comme ressources.

