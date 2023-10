Une équipe d'astronomes de l'Université Yonsei de Séoul, en Corée du Sud, a fait une découverte fascinante dans l'amas de galaxies Abell 514. À l'aide du radiotélescope géant amélioré à ondes métriques (uGMRT), les chercheurs ont observé des émissions radio basse fréquence et détecté un rayonnement à grande échelle. jet radio plié.

Les amas de galaxies sont d'immenses structures comprenant des milliers de galaxies maintenues ensemble par gravité. Comprendre la formation et l'évolution de ces amas peut fournir des informations précieuses sur la structure à grande échelle de l'univers. Abell 514 est un amas de galaxies en fusion avec une masse d'environ 300 0.07 milliards de masses solaires et un redshift de XNUMX.

L'équipe a effectué des observations radio d'Abell 514 à l'aide de l'uGMRT dans trois bandes de fréquences. Ils ont découvert que les émissions radio de l'une des radiogalaxies de l'amas, PKS 0446-20, proviennent du noyau galactique actif (AGN) et s'étendent vers la périphérie sud de l'amas. Le jet courbé s'étend sur une distance d'environ 2.3 millions d'années-lumière.

Les observations ont également révélé des structures intéressantes au sein du cluster. Les deux lobes radio de PKS 0446-20 sont reliés par une structure nord-sud de 1,300 1,000 années-lumière de long connue sous le nom de « pont ». Depuis l'extrémité sud du pont, un arc concave de 1,300 XNUMX années-lumière s'étend vers le centre de l'amas. L'extrémité est de l'arc semble toucher l'extrémité nord d'une queue longue de XNUMX XNUMX années-lumière.

Les chercheurs ont également découvert une discontinuité dans la luminosité de la surface des rayons X et une forte polarisation à l'emplacement de l'émission radio étendue d'Abell 514. Ils attribuent cette découverte à la redistribution du jet de plasma le long du front froid d'une récente fusion d'amas. Selon l'équipe, cette redistribution se produit lorsqu'une bulle de plasma passive injectée lors d'une fusion d'amas hors axe s'étend le long du front froid de l'amas entrant.

Cette étude fournit des informations précieuses sur les émissions radio et les caractéristiques structurelles des amas de galaxies. Des recherches et analyses plus poussées contribueront à approfondir notre compréhension de ces phénomènes et de leurs implications pour la formation et l’évolution de structures à grande échelle dans l’univers.

