Le satellite de communication BlueWalker 3 menace les observations astronomiques

Une étude récente publiée dans Nature a révélé que BlueWalker 3, un prototype de satellite lancé par la startup texane AST SpaceMobile, suscite des inquiétudes parmi les astronomes. Le satellite, qui fait partie d’un plan plus vaste visant à établir des tours de téléphonie mobile dans l’espace, perturbe déjà les observations de l’univers depuis la Terre.

BlueWalker 3 est le premier d'une centaine de satellites qui constitueront une constellation orbitale. L'étude a compilé les observations d'astronomes professionnels et amateurs du monde entier et a révélé que le satellite semblait aussi brillant que deux des dix étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. L’une des plus grandes préoccupations est que ces satellites réfléchissent la lumière du soleil vers la Terre, ce qui pourrait provoquer des stries sur les images astronomiques et interférer avec les données scientifiques. Ils peuvent également interférer avec la radioastronomie, affectant les récepteurs à large bande et les bandes de radioastronomie protégées à proximité.

D’autres sociétés, telles que SpaceX, Amazon et OneWeb, lancent également un grand nombre de satellites en orbite terrestre basse. Cette tendance à des satellites de plus en plus grands et plus brillants constitue une menace importante pour la visibilité astronomique. Les recommandations actuelles établies par l'Union astronomique internationale (AIU) pour atténuer les effets des satellites sur la visibilité ne sont pas respectées par ces satellites.

Bien qu'il n'existe actuellement aucune réglementation officielle sur la luminosité des satellites, des entreprises comme SpaceX sont en discussion avec l'AIU pour résoudre ce problème. AST SpaceMobile, la société à l'origine de BlueWalker 3, travaille également avec la NASA et des groupes d'astronomie pour trouver des moyens d'atténuer l'impact du satellite sur les observations astronomiques. Ils explorent d'éventuelles interventions opérationnelles, en évitant les émissions dans les zones sensibles et en utilisant des manœuvres de vol pour réduire la luminosité du satellite.

Les auteurs de l'étude recommandent que l'impact des satellites sur l'astronomie soit pris en compte lors du processus d'autorisation de leur lancement. Il est crucial de trouver un équilibre entre les avantages de la communication par satellite et la préservation des observations astronomiques.