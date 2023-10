Une nouvelle étude suggère une origine commune des monticules de l'objet Arrokoth de la ceinture de Kuiper

By

Une étude récente menée par le Dr Alan Stern, scientifique planétaire du Southwest Research Institute (SwRI), a découvert que les grands monticules de l'objet Arrokoth de la ceinture de Kuiper partagent une origine commune. Ces monticules, d'environ 5 kilomètres de long, dominent l'apparence du plus grand lobe d'Arrokoth.

L’étude menée par SwRI suggère que ces monticules pourraient servir de « éléments de base » pour des recherches plus approfondies sur les modèles de formation planétésimaux. Le Dr Alan Stern a présenté ces résultats lors de la réunion annuelle de la Division des sciences planétaires de l'American Astronomical Society à San Antonio.

En 2019, le vaisseau spatial New Horizons de la NASA a effectué un survol rapproché d'Arrokoth, fournissant des données précieuses pour cette étude. Grâce à ces données, le Dr Stern et son équipe ont identifié 12 monticules sur le plus grand lobe d'Arrokoth, connu sous le nom de Wenu.

La découverte d'une origine commune pour ces monticules donne un aperçu de la formation et de l'évolution des objets dans la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper est une région du système solaire située au-delà de l'orbite de Neptune et abrite de nombreux petits corps célestes.

Comprendre la formation des objets dans la ceinture de Kuiper peut faire la lumière sur les premières étapes du développement de notre système solaire et sur les processus qui l'ont façonné. Les résultats de l'étude pourraient guider les recherches futures sur la formation des planétésimaux et aider à affiner les modèles existants.

Cette recherche a été publiée dans le Planetary Science Journal, une publication à comité de lecture dédiée à l'avancement de la compréhension de la science planétaire.

Sources:

– Institut de recherche du Sud-Ouest (SwRI)

– 55e réunion annuelle de la Division des sciences planétaires (DPS) de l'American Astronomical Society

– Journal des sciences planétaires