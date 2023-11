Les grands herbivores jouent un rôle crucial dans la diversité des arbres et la biodiversité

À l’aide de données satellitaires mondiales, une équipe de recherche a découvert que les grands herbivores, tels que les éléphants, les bisons et les élans, contribuent de manière significative à la diversité des arbres dans les zones protégées du monde entier. L'étude, publiée dans la revue One Earth, souligne l'importance de maintenir des écosystèmes riches en espèces et résilients pour préserver la biodiversité et atténuer le changement climatique.

L'équipe de recherche, composée de scientifiques de l'Université de Lund et de l'Université d'Aarhus, a analysé l'interaction entre le nombre de grands herbivores et la diversité des arbres dans les zones protégées du monde entier. Les résultats ont montré que les régions abritant de grands herbivores abondants ont une couverture arborée plus variable que les zones dépourvues de ces animaux. Cette variabilité du couvert arboré devrait bénéficier à la biodiversité globale.

La présence de grands herbivores joue un rôle essentiel dans la formation des paysages naturels. Ils consomment de la végétation et créent des perturbations physiques, qui se traduisent par une structure végétale diversifiée. Cette diversité offre un habitat riche à de nombreuses autres espèces, soulignant le rôle vital que jouent les grands herbivores dans l’influence de la biodiversité.

L'étude souligne la nécessité d'intégrer les grands herbivores dans les stratégies de restauration et de conservation. En considérant l’impact écologique de la mégafaune, les gestionnaires des terres et les décideurs politiques peuvent mieux comprendre la dynamique complexe des écosystèmes et mettre en œuvre des mesures de conservation plus efficaces. Les chercheurs affirment que cet aspect est souvent négligé dans le cadre de la gestion durable des terres.

Alors que le monde se concentre sur la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, l’étude appelle à un débat plus large et plus nuancé sur la gestion et la conservation des écosystèmes. Les Nations Unies ont déclaré les années 2020 comme la décennie de la restauration des écosystèmes, avec pour objectif de restaurer jusqu'à 100,000 XNUMX kilomètres carrés de nature. Pour y parvenir, les chercheurs soulignent l’importance de protéger et de conserver les grands herbivores, car ils contribuent à la séquestration du carbone et à la création d’habitats diversifiés.

Cette recherche met en évidence la relation complexe entre les grands herbivores, la diversité des arbres et la biodiversité globale. En reconnaissant le rôle de ces animaux dans la formation des paysages, nous pouvons mieux prioriser leur conservation et assurer la préservation d’écosystèmes prospères.

