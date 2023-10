By

Rick Fox, la légende des NBA Lakers devenu acteur, est devenu PDG et co-fondateur de la startup de matériaux de construction durables Partanna. L'entreprise a développé un béton alternatif capable de piéger le dioxyde de carbone (CO2) de l'air, offrant ainsi une solution aux importantes émissions de gaz à effet de serre associées à la production traditionnelle de béton. Le nouveau matériau, fabriqué à partir de saumure provenant d'usines de dessalement et de scories, un sous-produit de la production d'acier, élimine le besoin de ciment à forte intensité de carbone. Le mélange de Partanna peut durcir à température ambiante, réduisant ainsi la consommation d'énergie pendant la production. Les ingrédients liants contenus dans le matériau absorbent le CO2 de l’air et le emprisonnent dans le matériau, même après la démolition de la structure.

La première maison construite avec le béton alternatif de Partanna a été dévoilée aux Bahamas, et l'entreprise prévoit d'en construire 999 autres. Les Bahamas, gravement touchées par l'ouragan Dorian en 2019, s'associent à Partanna pour construire 1,000 2 maisons en utilisant ce matériau à bilan carbone négatif. La construction de ces maisons devrait réduire considérablement la pollution provenant du secteur de la construction. Partanna affirme que son matériau capture autant de CO5,200 que XNUMX XNUMX arbres matures par an, ce qui en fait une option intéressante pour les efforts de réduction du carbone.

Bien que l'utilisation d'arbres pour le comptage du carbone ait été critiquée en raison de problèmes de vérification, Partanna affirme que ses capacités de captage du CO2 sont plus quantifiables. L'entreprise s'est associée à l'organisation de certification des crédits carbone Verra pour vérifier ses crédits carbone. Cependant, les experts exhortent l'entreprise à partager ses données pour permettre une évaluation complète de son empreinte environnementale et de son évolutivité. D'autres entreprises et organisations travaillent également sur des alternatives durables au béton traditionnel, ce qui témoigne d'un intérêt croissant pour la réduction de l'impact environnemental du secteur de la construction.

