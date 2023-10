La start-up Partanna de Rick Fox dévoile une maison en béton durable aux Bahamas

L'ancienne star des NBA Lakers devenue acteur, Rick Fox, s'est aventuré dans le monde des matériaux de construction durables en tant que PDG et co-fondateur de Partanna, une startup dont l'objectif est de révolutionner l'industrie du béton. L'entreprise a récemment dévoilé sa première maison aux Bahamas, construite à l'aide d'un béton alternatif innovant capable de capter et de piéger le dioxyde de carbone (CO2) de l'air. L’objectif est de construire 999 logements supplémentaires avec ce matériau durable, dans le but de réduire la pollution liée à la construction et de lutter contre le changement climatique.

La production de béton traditionnel est reconnue depuis longtemps comme un contributeur important aux émissions de gaz à effet de serre. Le ciment, en particulier, est responsable de plus de 8 % des émissions mondiales de CO2. Motivé par les ravages causés par l'ouragan Dorian aux Bahamas en 2019, Rick Fox a recherché des solutions innovantes pour faire face aux impacts du changement climatique. En collaboration avec des scientifiques des matériaux, il a développé un mélange de béton qui élimine le besoin de ciment à forte intensité de carbone. Au lieu de cela, la saumure provenant des usines de dessalement et un sous-produit de la production d’acier appelé laitier sont utilisés. En supprimant le ciment, le béton de Partanna réduit considérablement les émissions de CO2.

Contrairement au béton traditionnel, le béton alternatif développé par Partanna durcit à température ambiante, nécessitant moins d'énergie. Il contient également des ingrédients liants qui absorbent le CO2 de l’air et le piègent dans le matériau. Même si une structure réalisée avec ce béton est finalement démolie, le CO2 capturé reste dans le matériau, permettant sa réutilisation comme agrégat pour produire un béton plus durable. Partanna qualifie son béton de « carbone négatif », affirmant que la maison récemment construite de 1,250 2 pieds carrés a capturé autant de CO5,200 que XNUMX XNUMX arbres matures en un an.

Pour garantir sa crédibilité, Partanna a obtenu la certification de Verra, l'un des principaux organismes de certification de crédits carbone. Cependant, l’entreprise doit partager ses données de manière transparente et se soumettre à une analyse complète de son impact environnemental global pour évaluer l’évolutivité de son approche. Même si Partanna n'est pas seule à rechercher des matériaux de construction durables, puisque d'autres acteurs comme Microsoft testent du béton à faible teneur en carbone pour ses centres de données, Partanna estime que son matériau présente un avantage en raison de son utilisation de saumure et de sa capacité à se renforcer lorsqu'il est exposé à l'eau de mer. . Cela le rend particulièrement adapté aux îles vulnérables des Bahamas, confrontées à des risques croissants liés aux tempêtes et à l’élévation du niveau de la mer.

Partanna s'est associée au gouvernement des Bahamas pour construire 1,000 29 maisons, en commençant par une communauté de XNUMX maisons prévue pour l'année prochaine. Ces maisons feront partie d'un programme qui aide les nouveaux propriétaires et promeut les pratiques de construction durables. Grâce à des initiatives comme celle de Partanna, le secteur de la construction peut contribuer à la lutte contre le changement climatique tout en créant des communautés durables et résilientes.

