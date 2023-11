La sécheresse et le changement climatique continuent d'avoir un impact sur les niveaux d'eau du lac Powell

Le lac Powell, le deuxième plus grand réservoir des États-Unis, a connu un rebond des niveaux d'eau au cours de l'été 2023 après avoir atteint des niveaux record plus tôt dans l'année. Même si la fonte des neiges supérieure à la moyenne dans les Rocheuses a apporté un certain soulagement temporaire, la sécheresse à long terme pose toujours un défi de taille.

Des images récentes du lac Powell, situé à la frontière de l'Utah et de l'Arizona, montrent la différence marquée entre les niveaux d'eau entre octobre 2023 et septembre 2022. Au 12 novembre 2023, le lac s'élevait à 3,572 37 pieds, ce qui représente une pleine capacité de 1991 pour cent, légèrement en dessous de la moyenne pour la même date entre 2020 et 40. Le fleuve Colorado sert de principale source d'eau pour le lac Powell et le lac Mead en aval, fournissant de l'eau et de l'électricité à environ XNUMX millions de personnes et alimentant des millions d'acres de terres agricoles dans tout le sud-ouest. .

Malgré une série de rivières atmosphériques apportant beaucoup de pluie et de neige à l’ouest des États-Unis fin 2022 et début 2023, la plupart des précipitations dans le bassin du fleuve Colorado sont restées piégées sous forme gelée à des altitudes plus élevées dans les montagnes Rocheuses. Par conséquent, le débit d’eau dans le lac Powell a été restreint, entraînant une baisse des niveaux d’eau. En avril 2023, le lac a atteint son point le plus bas depuis sa construction en 1980, avec des niveaux d'eau tombant en dessous de 3,520 XNUMX pieds.

La situation a commencé à s'améliorer au fil du printemps et de l'été, le ruissellement supérieur à la moyenne provenant des Rocheuses contribuant à une augmentation du volume d'eau du réservoir. D’avril à début juillet, l’eau stockée dans le lac Powell est passée de 22 pour cent à environ 40 pour cent de sa capacité. Cependant, le remplissage du réservoir jusqu'à son niveau complet de 3,700 XNUMX pieds nécessitera plus d'une seule année humide.

Le Bureau of Reclamation des États-Unis (USBR) a publié un projet de déclaration d'impact environnemental en avril 2023, qui soulignait la possibilité que les niveaux d'eau tombent en dessous de l'élévation critique de 3,490 57 pieds. Connu sous le nom de « pool d'énergie minimum », ce niveau indique que l'eau ne peut plus s'écouler par les vannes de prise d'eau du barrage pour produire de l'énergie hydroélectrique. L'USBR avait initialement estimé à 2026 % la probabilité que le réservoir atteigne ce point critique avant 2023. Cependant, les évaluations révisées d'octobre 8 ont abaissé la probabilité à seulement XNUMX % en raison de l'augmentation du ruissellement au printemps et en été.

L'étude d'impact mettait l'accent sur l'aridification en cours du bassin du fleuve Colorado résultant du changement climatique. La région a connu une période prolongée de sécheresse et de réduction du débit d'eau depuis 2000, ce qui a conduit à l'une des périodes de 23 ans les plus sèches depuis plus d'un siècle. Même si la récente augmentation des niveaux d’eau est encourageante, il reste crucial de s’attaquer aux effets à long terme du changement climatique pour l’avenir durable du lac Powell et des millions de personnes qui dépendent de ses ressources.

