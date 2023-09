Un nouveau rapport de la NASA révèle des points chauds qui coulent plus rapidement à New York

Un récent rapport de la NASA a mis en évidence plusieurs endroits de la ville de New York qui coulent à un rythme plus rapide que le reste de la ville. L'étude, menée par des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Université Rutgers, a révélé que l'aéroport de LaGuardia, le stade Arthur Ashe et certaines zones de Coney Island subissent le naufrage le plus rapide.

Selon le rapport, les pistes de LaGuardia et le stade Arthur Ashe ont coulé respectivement à des taux de 3.7 et 4.6 millimètres par an, de 2016 à 2023. C'est le double du taux de naufrage moyen de 1.6 millimètres par an connu par le reste de la ville. .

Les scientifiques ont exprimé leur inquiétude quant aux dangers potentiels posés par ce naufrage, notamment en conjonction avec l'élévation du niveau de la mer. La combinaison d’un affaissement des terres et d’une élévation du niveau de la mer pourrait avoir des conséquences désastreuses lors de tempêtes puissantes comme l’ouragan Sandy.

Outre LaGuardia et Arthur Ashe, l'étude a également identifié l'Interstate 78 et l'autoroute 440 comme des zones qui s'enfoncent à des rythmes plus élevés que le reste de la ville. D'autres endroits connaissant un naufrage plus rapide comprennent Coney Island, Governors Island, les quartiers de Staten Island tels que Midland et South Beach, et le quartier côtier d'Arverne by the Sea dans le sud du Queens.

Les chercheurs ont noté que LaGuardia et le stade Arthur Ashe avaient tous deux été construits sur d’anciennes décharges, ce qui pourrait expliquer leur affaissement accéléré. L'auteur principal de l'étude, Brett Buzzang, a souligné l'importance d'utiliser ces données pour développer des stratégies efficaces de prévention des inondations futures.

Le rapport s'appuie sur des conclusions antérieures du United States Geological Survey, qui suggéraient que la ville de New York s'enfonçait lentement sous le poids de ses bâtiments. L’impact combiné de l’affaissement des terres et de l’élévation du niveau de la mer constitue un défi permanent pour la ville dans la protection de ses populations et de ses infrastructures côtières.

Sources : Science.org, Washington Post