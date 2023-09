Naufrage de la ville de New York : une étude identifie les zones qui coulent le plus rapidement

Une étude récente menée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA et l'Université Rutgers a identifié les régions de la zone métropolitaine de New York qui coulent le plus rapidement. L’étude a utilisé le radar interférométrique à synthèse d’ouverture (InSAR) et le système mondial de navigation par satellite pour déterminer les « points chauds » des terres en train de couler.

Les chercheurs ont découvert que la ville de New York s'enfonce à un rythme d'environ 1.6 millimètres par an. Les quartiers connaissant le mouvement vertical du sol le plus rapide étaient l'aéroport de LaGuardia et le stade Arthur Ashe, tous deux situés dans le Queens. En fait, le terrain en train de s'effondrer sous le stade Arthur Ashe nécessitait l'installation d'un toit en toile légère, car il ne pouvait pas supporter un toit de construction régulière.

L'autoroute 440 et l'Interstate 78, à l'extérieur de la ville de New York, ont également été identifiées comme s'affaissant plus rapidement que les zones environnantes. Le naufrage est attribué à un processus géologique appelé ajustement isostatique glaciaire, qui se produit lorsque les terres supprimées par la fonte de la calotte glaciaire il y a des milliers d'années s'élèvent puis retombent au fil du temps.

La recherche suggère que le retrait de l’eau des aquifères souterrains pourrait contribuer à l’augmentation du naufrage. Il est intéressant de noter que tous les points chauds de naufrage identifiés étaient auparavant utilisés comme décharges.

Même si le naufrage de ces zones n’est pas directement causé par le changement climatique, on s’attend à ce qu’elles soient plus vulnérables aux futures inondations dues à l’élévation du niveau de la mer. D'un autre côté, l'étude a également révélé des zones de soulèvement, telles que Newton Creek à East Williamsburg, où un projet visant à éliminer la pollution de l'aquifère du ruisseau était en corrélation avec le soulèvement des terres.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les causes exactes de ces zones surélevées. Cependant, cette étude fournit des informations précieuses sur la dynamique de l’affaissement et de la montée des terres au sein de la zone métropolitaine de New York.

Sources:

– Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA

– Département des sciences de la Terre et des planètes de l’Université Rutgers

- Actualités ABC