La recherche de la matière noire : les progrès de l'expérience SABRE Sud

Dans leur quête pour percer les mystères de l’univers, les scientifiques se sont lancés dans un projet révolutionnaire visant à détecter les particules de matière noire. L'expérience SABRE Sud, dont le transport dans un laboratoire est prévu en 2024, vise à faire la lumière sur cette substance cosmique insaisissable. Cependant, avant son déménagement, des mesures méticuleuses doivent être prises pour maintenir l'intégrité de l'environnement entourant l'expérience.

Un aspect crucial de cette entreprise est l’enregistrement de faibles niveaux de rayonnement. Les niveaux de rayonnement doivent être étroitement surveillés pour garantir que l’environnement reste aussi intact que possible. Ce faisant, les chercheurs peuvent détecter même les signaux les plus faibles provenant des particules de matière noire. Les premières données collectées par le détecteur de muons, au début de l'expérience, ont révélé que les signaux enregistrés étaient nettement inférieurs aux prévisions. Alors que plus de 1.8 million d’interactions sont attendues au-dessus du sol, seuls cinq signaux environ par jour ont été détectés.

L'expérience SABRE Sud est une reproduction d'une expérience similaire menée dans l'hémisphère nord. Il s'agit de savoir si les valeurs obtenues par les chercheurs italiens résultent de fluctuations saisonnières ou si elles sont effectivement révélatrices de la présence de matière noire. Grâce à cette analyse comparative, les scientifiques espèrent mieux comprendre la nature et le comportement de cette substance énigmatique.

Elisabetta Barberio, directrice du Centre d'excellence de l'ARC pour la physique des particules de matière noire (CDM), a souligné les progrès significatifs réalisés dans la réduction du rayonnement cosmique. La construction du laboratoire à 1 kilomètre sous terre dans la mine d'or Stawell s'est avérée déterminante pour minimiser les interférences causées par le rayonnement cosmique. Les scientifiques de toute l’Australie continueront de surveiller avec diligence les niveaux de muons, garantissant que les rayonnements restent au minimum.

La communauté scientifique mondiale attend avec impatience les résultats de ce projet remarquable. L’expérience SABRE Sud représente une entreprise passionnante qui pourrait potentiellement révolutionner notre compréhension de la matière noire. À mesure que notre connaissance de l’univers s’étend, nous nous rapprochons de plus en plus de la révélation des secrets cachés dans ses recoins les plus profonds.

QFP

Qu'est-ce que la matière noire?

La matière noire fait référence à une forme hypothétique de matière qui n’interagit pas avec la lumière ou tout autre rayonnement électromagnétique. On pense qu’elle constitue une part importante de la matière totale de l’univers et qu’elle joue un rôle essentiel dans la formation et la structure des galaxies.

Pourquoi est-il difficile de détecter la matière noire ?

La matière noire est insaisissable car elle n’émet, n’absorbe ni ne reflète la lumière, ce qui la rend invisible aux méthodes de détection traditionnelles. Les scientifiques s’appuient principalement sur des preuves indirectes et des techniques expérimentales pour étudier ses effets sur la matière visible.

Que sont les muons ?

Les muons sont des particules subatomiques similaires aux électrons mais avec une masse plus élevée. Ils sont souvent produits comme sous-produits des rayons cosmiques interagissant avec l’atmosphère terrestre. La surveillance des niveaux de muons est essentielle pour minimiser les interférences du rayonnement cosmique dans des expériences telles que l’expérience SABRE Sud.

Qu'est-ce que le rayonnement cosmique ?

Le rayonnement cosmique est constitué de particules de haute énergie, telles que des protons et des noyaux atomiques, provenant de diverses sources cosmiques, notamment du Soleil et de galaxies lointaines. Cela constitue un défi pour les expériences scientifiques sensibles, car il peut interférer avec les mesures et introduire des signaux de fond indésirables.

Sources:

– [Centre d'excellence ARC pour la physique des particules de matière noire (CDM)](https://www.darkmatter.org.au/)