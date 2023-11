Le développement du K6 : une avancée dans le domaine du gaz isolant écologique

By

L'Institut coréen de recherche en électrotechnologie (KERI) a fait des progrès significatifs dans la lutte contre l'impact environnemental de l'hexafluorure de soufre (SF6), un gaz isolant nocif largement utilisé dans le domaine des équipements électriques. La solution révolutionnaire de KERI se présente sous la forme du « K6 », une alternative écologique au SF6 qui présente un faible potentiel de réchauffement climatique et est non toxique.

Le SF6 s’est avéré être un excellent gaz isolant doté de capacités supérieures d’extinction d’arc. Cependant, son potentiel de réchauffement climatique est 23,500 6 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. De plus, le SF3,200 reste dans l’atmosphère jusqu’à XNUMX XNUMX ans, exacerbant ainsi les conséquences environnementales.

Consciente du besoin urgent d'une alternative durable, KERI s'est lancé dans une mission visant à développer un gaz écologique qui pourrait remplacer le SF6. Alors que des efforts ont été déployés dans le monde entier pour trouver un substitut, le succès de KERI crée un nouveau précédent dans le domaine. Le développement d'un tel gaz présentait des défis uniques en raison des différentes réglementations sur l'utilisation de produits chimiques dans les différents pays et de la nature sensible de la substance. Les entreprises privées se sont souvent heurtées à des obstacles en termes de coût, de temps et de risque d’échec.

Les efforts de recherche de KERI ont abouti à la création du K6, un gaz isolant doté d'un potentiel de réchauffement climatique inférieur à 1 et ne contenant aucun ingrédient toxique. Son point d'ébullition optimal (-26°C) permet son application dans divers domaines, ce qui le rend très polyvalent. Le K6 a déjà été appliqué avec succès aux disjoncteurs de transmission ultra-haute tension, satisfaisant aux normes de test rigoureuses fixées par la Commission électrotechnique internationale (CEI).

L'impact du K6 s'étend au-delà des avantages environnementaux qu'il offre. La Corée du Sud occupant une position de premier plan dans l’industrie mondiale des dispositifs électriques, le développement du K6 devrait avoir des implications économiques et industrielles significatives. KERI prévoit d'appliquer davantage le K6 à une gamme de dispositifs électriques, notamment des transformateurs et des interrupteurs, contribuant ainsi à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre et à stimuler les efforts d'atténuation du changement climatique.

Avec des projets de commercialisation et de transfert de technologie vers les entreprises coréennes d’appareils électriques, KERI vise à améliorer la compétitivité de l’industrie nationale des appareils électriques. En établissant des normes de conception claires et en promouvant l'utilisation généralisée de gaz respectueux de l'environnement, l'engagement de KERI à collaborer avec des partenaires industriels façonnera un avenir plus durable.

