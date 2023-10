Kim Kardashian et d'autres célébrités utilisent un style vocal semblable à celui d'un chat, révèle une étude

Une nouvelle étude publiée dans la revue Current Biology a révélé que Kim Kardashian et d'autres célébrités utilisent souvent une voix spécifique semblable au ronronnement d'un chat. Cette technique de parole est connue sous le nom de friture vocale.

Les chercheurs ont identifié trois registres vocaux que les humains utilisent généralement pour communiquer. Ces registres sont produits par l'air passant à travers les cordes vocales du larynx. Les trois registres les plus couramment utilisés sont le chant alevin, le coffre et le fausset.

Le registre thoracique est ce que nous utilisons généralement lorsque nous parlons normalement, et le fausset représente une fréquence plus élevée. D’un autre côté, les alevins vocaux produisent une gamme de fréquences inférieure à celle du registre thoracique. Des célébrités comme Kim Kardashian, Katy Perry et Paris Hilton sont connues pour utiliser des frites vocales dans leur discours. Il est intéressant de noter que les chats utilisent également des alevins vocaux lorsqu'ils ronronnent, établissant ainsi le lien entre les deux.

L’étude a révélé que les chats possèdent un coussinet unique dans leurs cordes vocales, ce qui explique probablement leur capacité à produire des sons de basse fréquence. Christian T. Herbst, l'auteur principal de l'étude, a expliqué que ce coussin permet aux petits animaux comme les chats de produire des fréquences incroyablement basses, inférieures à celles pouvant être générées par la voix humaine.

Cependant, il est important de noter qu'une autre étude publiée dans le Journal of Voice a mis en avant la perception négative des femmes qui parlent avec des voix fraiches. Les femmes ayant des alevins vocaux étaient considérées comme moins intelligentes et moins attirantes. Cette perception est potentiellement liée au fait que les alevins vocaux diminuent le ton de la voix d'une femme, ce qui peut la rendre plus masculine. Les auteurs de l’étude suggèrent que les gens peuvent tolérer les basses fréquences associées aux alevins vocaux chez les locuteurs masculins, car il s’agit d’un contexte plus courant dans lequel nous les rencontrons.

En conclusion, cette étude met en lumière les techniques vocales utilisées par les célébrités et leurs similitudes avec les sons produits par les chats. Même si les alevins vocaux peuvent être populaires auprès de certaines personnes, il est important d’être conscient de l’impact potentiel qu’ils peuvent avoir sur la perception et les jugements sociaux.

Définitions:

– Friture vocale : Technique de parole caractérisée par un registre basse fréquence produit par le larynx.

– Registres vocaux : Différentes gammes de fréquences dans lesquelles les humains produisent des sons vocaux.

– Larynx : Également appelé boîte vocale, il contient les cordes vocales qui produisent le son.

– Registre thoracique : registre vocal généralement utilisé pour la parole normale.

– Falset : Un registre vocal caractérisé par une fréquence plus élevée que le registre pectoral.

