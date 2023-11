L'astronaute Ken Mattingly se souvient de sa contribution à Apollo 13

La NASA a annoncé le décès de l'astronaute Ken Mattingly, qui a joué un rôle crucial pour assurer le retour en toute sécurité du vaisseau spatial Apollo 13 endommagé sur Terre. Mattingly, âgé de 87 ans, a été une figure clé du succès du programme Apollo de la NASA, et ses efforts ont laissé une marque indélébile dans l'histoire.

Mattingly, ancien pilote de la marine américaine, a rejoint la NASA en 1966 et a apporté une contribution significative au développement des combinaisons spatiales et des sacs à dos utilisés dans les missions lunaires Apollo. Bien que son premier vol spatial ait eu lieu en 1972 lors de la mission Apollo 16, où il a orbité autour de la lune en tant que pilote du module de commande, son impact le plus remarquable a été ressenti lors de la malheureuse mission Apollo 13.

Initialement chargé de piloter le module de commande, Mattingly a été remplacé par John Swigert Jr. après avoir été exposé à la rougeole germanique. Peu de temps après le lancement de la mission, un réservoir d'oxygène a explosé, provoquant une cascade de problèmes pour le vaisseau spatial. La connaissance approfondie du métier de Mattingly s'est avérée inestimable pendant les heures critiques qui ont suivi.

Travaillant en étroite collaboration avec les ingénieurs et le contrôle de mission, Mattingly a fourni un soutien crucial dans l'analyse de la situation et la formulation de stratégies pour sauver Swigert, James Lovell et Fred Haise. Malgré les défis, l’équipage est revenu sur Terre en toute sécurité après avoir utilisé l’atterrisseur lunaire comme canot de sauvetage de fortune.

L'expertise de Mattingly et sa prise de décision en temps réel ont joué un rôle déterminant dans le retour réussi de l'équipage et du vaisseau spatial endommagé. Son dévouement à la mission et son engagement indéfectible à résoudre les problèmes ont assuré le retour en toute sécurité de ses collègues astronautes.

L'héritage d'Apollo 13 et les efforts remarquables de Ken Mattingly ont été immortalisés dans le livre de 1994 « Lost Moon : The Perilous Voyage of Apollo 13 », co-écrit par James Lovell, et dans le film suivant de 1995 « Apollo 13 », dans lequel Mattingly était interprété par l'acteur Gary Sinise.

