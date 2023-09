Les baleines à bosse participent au « Kelping », un phénomène mondial

De nouvelles recherches ont révélé que le comportement des baleines à bosse appelé « varech » est plus répandu qu’on ne le pensait auparavant, ce qui constitue un « phénomène mondial ». Le varech, qui implique des baleines à bosse gambadant dans les algues, a été observé pour la première fois en 2007, mais les scientifiques ne l'avaient décrit que comme un événement isolé. Cependant, une étude récente a découvert que les baleines à bosse du monde entier apprécient la caresse feuillue des algues sur leur peau comme une forme de jeu et un gommage corporel potentiellement apaisant.

L'étude a examiné 95 publications sur les réseaux sociaux documentant le varech chez les baleines à bosse dans le Pacifique Nord-Est, l'Atlantique Nord et les côtes australiennes. Contrairement au terme « varech », les baleines à bosse interagissent avec différents types d’algues et ne sont pas particulièrement pointilleuses. Ils jouent et interagissent avec toutes les algues disponibles dans la région.

Les baleines à bosse, qui sont des baleines filtreuses appartenant au groupe des baleines à fanons, interagissent souvent avec des objets dans leur habitat océanique. Outre les algues, ils jouent également avec des bûches, du bois flotté, du matériel de pêche et des méduses. Les algues sont douces et agréables sur leur peau, et les baleines à bosse ont des poils sensoriels sur leurs mâchoires et autour de leur tête qui peuvent être stimulés lorsqu'ils se frottent contre les algues.

Le varech présente des avantages thérapeutiques potentiels, car il pourrait aider les baleines à bosse à se débarrasser des parasites et des bactéries qui colonisent leur peau. On pense que les algues ont des propriétés antimicrobiennes, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer si cela s'applique aux créatures qui font du stop sur les baleines. Les baleines à bosse mordent parfois les algues et les tirent sous l'eau, ce qui peut servir à frotter l'intérieur de leur bouche. Cependant, les parasites pourraient profiter des parcelles d’algues pour s’accrocher et sauter lorsque les baleines viennent se frotter.

Jouer dans des parcelles d'algues pourrait également améliorer l'apprentissage et renforcer les liens sociaux entre les baleines, contribuant ainsi à la coordination, à la mobilité et au plaisir. Cependant, le changement climatique constitue une menace pour ce comportement car il modifie la répartition des algues, en particulier du varech. Le réchauffement des océans et l’augmentation du nombre d’espèces se nourrissant de varech, comme les oursins, pourraient avoir un impact négatif sur les forêts de varech.

Cette recherche met en lumière le comportement des baleines à bosse et souligne l’importance de comprendre leurs interactions avec leur environnement pour leur conservation et leur bien-être.

