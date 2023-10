Un aperçu du Web cosmique : cartographier les plus grandes structures de l'univers

By

Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par la toile cosmique, le réseau complexe de filaments galactiques qui constituent l’épine dorsale de l’univers observable. Ces filaments, constitués de superamas liés gravitationnellement, créent un échafaudage sur lequel sont positionnées les galaxies. Cependant, la toile cosmique elle-même est restée insaisissable, invisible dans les fréquences optiques.

Dans le cadre d'une découverte révolutionnaire, les chercheurs ont réussi à imager la toile cosmique à l'aide d'un instrument spécialement conçu appelé Keck Cosmic Web Imager (KCWI). En se concentrant sur l’hydrogène gazeux, le principal composant de la toile cosmique et le matériau le plus vierge pour la formation d’étoiles, les scientifiques ont pu détecter les filaments.

Le processus d’imagerie reposait sur des spectromètres qui se concentraient sur la raie Lyman alpha, la raie d’émission la plus forte pour l’hydrogène gazeux. En capturant cette émission, les chercheurs ont pu visualiser les structures invisibles de la toile cosmique.

L'auteur principal Christopher Martin explique : « Avant cette dernière découverte, nous voyions les structures filamenteuses sous l'équivalent d'un lampadaire. Désormais, nous pouvons les voir sans lampe. La toile cosmique délimite l'architecture de notre univers. C’est là que réside la majeure partie de la matière normale de notre galaxie et permet de tracer directement l’emplacement de la matière noire.

La cartographie de la toile cosmique met non seulement en lumière la répartition et la concentration de la matière noire, mais fournit également des informations précieuses sur la nature de cette substance mystérieuse qui constitue la majorité de l'univers. Les résultats, publiés dans Nature Astronomy, marquent une avancée significative dans notre compréhension des plus grandes structures de l'univers.

Des efforts de recherche et de cartographie plus poussés approfondiront non seulement notre compréhension de la toile cosmique, mais dévoileront également les secrets de la matière noire, nous rapprochant ainsi de la découverte des mystères de notre vaste univers.

Sources:

– [Article source] (insérer l’URL de l’article source)

– [Source de l'image] (insérer l'URL de la source de l'image)