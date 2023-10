Le lien surprenant entre le ronronnement du chat et la friture vocale

Les chercheurs ont enfin résolu le mystère derrière la physique du ronronnement d'un chat. Contrairement aux croyances antérieures, il semble que les chats produisent leur ronronnement apaisant en utilisant une technique similaire à la friture vocale, qui est souvent associée aux voix rauques chez les humains.

Depuis des années, les scientifiques se demandent comment les chats, malgré leur petite taille, sont capables de produire des ronronnements aussi profonds et résonants. En règle générale, seuls les animaux dotés de cordes vocales plus longues, comme les éléphants, peuvent créer des sons similaires. La théorie dominante suggérait que les chats possédaient un mécanisme unique impliquant la contraction et la relaxation cycliques des muscles de leur boîte vocale, nécessitant un apport neuronal constant de la part du cerveau.

Cependant, une étude récente dirigée par le Dr Christian Herbst de l'Université de Vienne a révélé une explication différente. Les chercheurs ont mené des expériences sur les cordes vocales de huit chats euthanasiés en raison d’une maladie en phase terminale. En pinçant les cordes vocales des chats et en y faisant passer de l'air humide, les chercheurs ont pu simuler le mécanisme utilisé par les humains pour parler et produire des alevins vocaux. Remarquablement, cette manipulation a entraîné des oscillations ou des ronronnements auto-entretenus de toutes les boîtes vocales, indiquant que le ronronnement ne nécessite pas une entrée constante du cerveau.

Une analyse plus approfondie a révélé des masses de tissus fibreux dans les cordes vocales, ce qui pourrait expliquer la capacité des chats à produire des sons à basse fréquence entre 20 et 30 Hz. Ces fréquences sont encore plus basses que les sons graves les plus graves produits par les voix humaines. Des structures similaires ont également été trouvées chez les chats rugissants comme les lions et les tigres.

Auparavant, la théorie dominante suggérait que les chats utilisaient un mécanisme par lequel leur cerveau envoyait des signaux rapides et continus aux muscles de la gorge, les obligeant à se contracter 30 fois par seconde et à produire des ronronnements. Cependant, la nouvelle étude propose des alevins vocaux comme explication alternative.

En conclusion, le ronronnement des chats semble dépendre d’un mécanisme différent de celui supposé auparavant. Comprendre comment les chats produisent leurs ronronnements met non seulement en lumière la communication féline, mais fournit également des informations précieuses sur les capacités acoustiques de diverses espèces animales.

Source : Dr Christian Herbst, Université de Vienne, Autriche (Current Biology)