Les galaxies actives à fort redshift remettent en question la compréhension actuelle des trous noirs supermassifs

Dans une étude récente, les astronomes ont utilisé les données du télescope spatial James Webb (JWST) pour explorer la relation entre les trous noirs supermassifs (SMBH) et leurs galaxies hôtes à des redshifts élevés. Ces SMBH lointains des premiers univers fournissent un aperçu de la formation et de la croissance de ces bêtes cosmiques.

L’une des questions clés pour comprendre les SMBH est leur origine. Les astronomes se demandent encore si ces trous noirs se forment à partir de restes de faible masse d’étoiles massives ou par l’effondrement de trous noirs plus lourds à effondrement direct. La découverte d'un SMBH « sur-massif » avec JWST suggère la possibilité d'une origine lourde des graines, mais d'autres études basées sur la population sont nécessaires pour le confirmer.

Une autre énigme est la corrélation étroite entre la masse du SMBH et la masse stellaire de la galaxie hôte. Cette corrélation est observée dans les systèmes proches, mais son étude à un redshift élevé a été difficile en raison de la luminosité des SMBH en accrétion par rapport à leurs galaxies hôtes. Cependant, grâce à la sensibilité du JWST, les astronomes sont désormais en mesure d'étudier cette relation à des redshifts élevés.

Les auteurs de cette étude ont compilé un échantillon de 23 SMBH à redshift élevé à partir des données JWST. Chaque source a été sélectionnée en fonction de la présence d'une large raie Hα, indiquant la présence d'un SMBH en accrétion. Les résultats ont montré que la relation entre la masse SMBH et la masse des galaxies à des redshifts élevés est significativement différente de la relation locale.

Il est important de noter que les trous noirs à fort redshift se révèlent beaucoup plus massifs que leurs galaxies hôtes que ce qui est observé dans l’univers local. Cette découverte remet en question notre compréhension actuelle de la coévolution des SMBH et de leurs galaxies hôtes.

Les implications de cette relation à redshift élevé sont significatives. Cela suggère qu’il y a plus de SMBH à des redshifts élevés que prévu. L’étude met également en évidence la possibilité que des galaxies hôtes relativement petites hébergent des SMBH massifs, visibles par JWST.

Cette recherche apporte de nouvelles informations sur la formation et la croissance des trous noirs supermassifs et sur leurs relations avec leurs galaxies hôtes. Cela ouvre des pistes pour des études plus approfondies afin de mieux comprendre les origines de ces bêtes cosmiques et leur influence sur l’évolution des galaxies.

