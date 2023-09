Des astronomes découvrent une nouvelle méthode pour mesurer le taux d'expansion de l'univers

By

Les astronomes tentent depuis longtemps de comprendre la vitesse à laquelle l’Univers se développe, mais ont rencontré un écart majeur dans leurs mesures. La méthode directe de mesure du taux d'expansion en observant la façon dont les objets semblent s'éloigner de nous donne systématiquement des résultats environ 9 % supérieurs aux valeurs obtenues en étudiant les signaux de l'Univers primitif. Cette divergence a suscité des inquiétudes et conduit à une réévaluation de notre compréhension de l’Univers.

Pour surmonter ce problème, les scientifiques ont recherché de nouvelles façons de mesurer le taux d’expansion avec une plus grande précision. Une solution potentielle consiste à étudier des « bougies standards » comme les supernovae de type Ia, qui ont des propriétés intrinsèques connues. Cependant, observer ces événements rares à des distances extrêmes constitue un défi.

Heureusement, une avancée a été réalisée. La Dre Brenda Frye et son équipe ont récemment découvert une supernova de type Ia qui apparaît triplée dans une lentille gravitationnelle créée par un amas de galaxies au premier plan. Cette observation unique offre la possibilité de mesurer le taux d’expansion avec plus de précision que jamais.

Les supernovae de type Ia sont particulièrement utiles pour les mesures de distance en raison de leur luminosité et de leurs propriétés standards. En analysant la courbe de lumière d'une supernova de type Ia et en déterminant son redshift, les astronomes peuvent déterminer sa distance et l'utiliser pour mesurer directement le taux d'expansion.

La lentille gravitationnelle, c'est-à-dire la déviation de la lumière par la présence d'une masse au premier plan, peut fournir des données encore plus précieuses. Lorsqu'un objet massif au premier plan agrandit une galaxie d'arrière-plan grâce à la lentille, les mesures du retard gravitationnel de tout événement transitoire dans les images lentilles peuvent être utilisées pour estimer le taux d'expansion.

La découverte d’une lentille gravitationnelle puissante qui agrandit une région contenant des galaxies lointaines, massives et formant des étoiles est très prometteuse pour la compréhension du taux d’expansion de l’Univers. D’autres observations et mesures au fil du temps pourraient fournir des informations cruciales sur cet aspect fondamental de la cosmologie.

