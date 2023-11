Nouvelles connaissances sur les origines de l'eau sur Terre : la percée de JWST

By

Le débat de longue date sur l'origine de l'eau sur Terre est resté un mystère pendant des décennies. Cependant, une récente découverte révolutionnaire du télescope spatial James Webb (JWST) a jeté un nouvel éclairage sur cette énigme. Pour la première fois, le JWST a réussi à pénétrer les épais voiles de poussière des jeunes systèmes solaires, révélant ainsi une vérité profonde sur la formation des planètes.

La théorie dominante suggère que l'eau sur Terre proviendrait d'objets situés plus loin dans le disque protoplanétaire du système solaire. Cette hypothèse propose que les cailloux recouverts de glace provenant des systèmes solaires externes transportaient de l'eau vers les planètes en développement plus proches de leurs étoiles. Cependant, en raison de la nature masquée par la poussière des jeunes systèmes solaires, les preuves sont restées cachées jusqu'à présent.

Andrea Banzatti, professeur adjoint de physique à la Texas State University, s'est dit enthousiasmé par les implications de cette découverte pour l'étude de la formation des planètes rocheuses. Cette découverte conforte l’idée selon laquelle, à mesure que la Terre prenait forme, des cailloux recouverts de glace ont migré des régions extérieures du système solaire vers les régions intérieures plus chaudes. Lorsque ces cailloux ont atteint le système solaire interne, l’eau qu’ils contenaient s’est sublimée en vapeur, pour finalement être incorporée aux jeunes planètes. Cette théorie est communément appelée théorie de la dérive des galets glacés.

Les chercheurs ont mené leur étude à l’aide de l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) du JWST pour observer quatre jeunes étoiles semblables au Soleil entourées de disques protoplanétaires. En faisant la différence entre l'eau froide et l'eau chaude au sein de ces disques, l'équipe a pu découvrir une plus grande abondance d'eau froide dans les disques compacts que dans les disques étendus. Cette observation indique que les disques compacts sont plus efficaces pour acheminer des cailloux glacés vers les régions internes du système solaire.

Les implications de cette découverte s'étendent au-delà de l'origine de l'eau sur Terre. Les disques protoplanétaires suscitent un vif intérêt auprès des scientifiques en raison de leur importance dans la formation des systèmes solaires et des planètes. La capacité du JWST à comprendre la complexité de ces disques ouvre des perspectives passionnantes pour des recherches plus approfondies sur la chimie de la formation des planètes dans les disques internes.

En conclusion, la percée remarquable du JWST dans le domaine de la science planétaire fournit des informations précieuses sur les origines de l'eau sur Terre. Cette découverte renforce la théorie de la dérive des galets glacés, en soulignant le rôle des galets recouverts de glace provenant des systèmes solaires externes dans l'approvisionnement en eau des planètes en développement situées dans les régions intérieures. Cette découverte résout non seulement un mystère de longue date, mais propulse également l’exploration scientifique vers une compréhension plus approfondie de la formation des planètes rocheuses.

QFP

1. Comment le JWST a-t-il contribué à la compréhension de l'origine de l'eau sur Terre ?

Les observations du JWST ont pénétré la nature masquée par la poussière des jeunes systèmes solaires, fournissant des preuves étayant la théorie selon laquelle les cailloux recouverts de glace provenant des systèmes solaires externes fournissaient de l'eau aux planètes en développement plus proches de leurs étoiles.

2. Quelle est la théorie dominante concernant l'origine de l'eau sur Terre ?

La théorie dominante suggère que l'eau de la Terre provenait d'objets situés plus loin dans le disque protoplanétaire du système solaire, comme les comètes et les astéroïdes.

3. Quelle est la théorie de la dérive des galets glacés ?

La théorie de la dérive des galets glacés propose qu'à mesure que la Terre se forme, les galets recouverts de glace ont migré des régions extérieures du système solaire vers les régions intérieures. Au fur et à mesure que ces cailloux atteignaient le système solaire interne plus chaud, l’eau qu’ils contenaient s’est sublimée en vapeur et est finalement devenue partie intégrante des jeunes planètes.

4. Comment les chercheurs ont-ils utilisé le JWST pour étudier les disques protoplanétaires ?

Les chercheurs ont utilisé l'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) du JWST pour observer quatre jeunes étoiles semblables au Soleil entourées de disques protoplanétaires. En différenciant l’eau froide et chaude au sein de ces disques, ils ont identifié une plus grande abondance d’eau froide dans les disques compacts que dans les disques étendus.

5. Quelles sont les implications de cette découverte au-delà de l'origine de l'eau sur Terre ?

Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour étudier la chimie de la formation des planètes dans les disques internes, fournissant ainsi des informations précieuses sur la complexité des disques protoplanétaires et la formation des planètes rocheuses.