Nouvelles connaissances sur le système solaire HR 8799 : les découvertes de JWST dévoilées

Lorsque le JWST a tourné pour la première fois son puissant regard infrarouge vers le cosmos, il disposait d’une longue liste de cibles célestes, compilée par une communauté mondiale d’astronomes passionnés. La liste comprenait tout, depuis les premières galaxies d’une époque révolue jusqu’à la formation des planètes naissantes et la première lumière de l’univers. Parmi ces cibles captivantes figuraient les exoplanètes – une catégorie comportant des milliers de sujets potentiels, chacun demandant à être exploré.

Cependant, parmi ce vaste éventail de possibilités, un système solaire particulier s’est démarqué : HR 8799, situé à environ 133 années-lumière. Qu’est-ce qui rend ce système si remarquable ? Eh bien, tout a commencé il y a 15 ans lorsque les astronomes ont découvert la présence de trois exoplanètes encerclant HR 8799. Peu de temps après, ils ont révélé l’existence d’une quatrième. Ces exoplanètes n’ont pas été simplement détectées indirectement par la méthode du transit ; ils ont été directement imagés. De plus, elles présentaient des caractéristiques exceptionnelles : des planètes massives avec de larges orbites, une rareté dans le domaine des exoplanètes. Un autre aspect remarquable du système HR 8799 est sa jeunesse, offrant aux astronomes l'opportunité exceptionnelle d'observer ces planètes sur une période de temps significative, permettant une compréhension plus complète de leur comportement.

Récemment, le JWST s'est lancé dans une campagne d'observation du système HR 8799 en utilisant son instrument innovant à infrarouge moyen (MIRI) et son puissant coronographe. Ces observations ont abouti à un article révolutionnaire intitulé « Détection par imagerie de la ceinture de poussière interne et des quatre exoplanètes dans le système HR 8799 avec le coronographe MIRI de JWST », rédigé par Anthony Boccaletti du LESIA, Observatoire de Paris, France. L'article présente des résultats détaillés qui jettent un nouvel éclairage sur l'énigmatique système planétaire de HR 8799.

HR 8799 lui-même est environ 1.5 fois plus massif que notre propre soleil et près de cinq fois plus lumineux. Il réside au milieu d’un disque de débris et est relativement jeune, puisqu’il n’a que 30 millions d’années. De tels systèmes solaires naissants offrent des informations précieuses sur les processus complexes de formation des planètes, servant de point focal pour le JWST.

Les quatre planètes en orbite autour de HR 8799, nommées b, c, d et e, sont toutes des entités colossales, avec des masses allant de 5.7 à 9.1 fois celle de Jupiter. Juste avant le seuil de fusion du deutérium, elles frisent la frontière entre les planètes et les naines brunes. Ces exoplanètes sont positionnées entre 16 et 71 unités astronomiques de leur étoile mère et possèdent des orbites s'étendant sur environ 45 à 460 ans. Il est intéressant de noter que tous les quatre possèdent un rayon proche de 1.2 fois celui de Jupiter.

La détection de planètes géantes massives situées sur des orbites au-delà de 5 UA est rare, ce qui rend chaque cas très significatif. Le champ magnétique du JWST, combiné à ses capacités d’imagerie à contraste élevé, ouvre la voie à une nouvelle ère d’exploration, permettant aux scientifiques de plonger profondément dans les subtilités cachées de ces mondes lointains. En particulier, les observations dans l’infrarouge moyen obtenues par le JWST sont cruciales, car elles fournissent des informations précieuses qui échappaient jusqu’à présent aux experts.

Alors, qu’a découvert le JWST ? Selon les chercheurs, les images MIRI du système HR 8799 offrent une nouvelle perspective, dévoilant des détails alléchants qui ne sont pas visibles dans les observations dans le proche infrarouge. Les exoplanètes ont été détectées sans ambiguïté, parallèlement à une émission centrale localisée mais étendue. L’objectif principal de l’étude était de mieux caractériser les atmosphères de ces planètes, dissipant ainsi les incertitudes persistantes quant à leur nature. Les observations du JWST ont porté un coup décisif aux affirmations selon lesquelles les planètes pourraient être des naines brunes, car leurs couleurs distinctes les différencient de ces objets.

Les températures des exoplanètes HR 8799 varient de 900 K à 1300 2 K, la planète b présentant un profil plus froid et plus faible. Curieusement, les mesures du JWST ont indiqué que la température de la planète b est inférieure à ce que l’on pensait auparavant, ce qui témoigne des capacités inégalées du télescope spatial. De plus, l'instrument MIRI a identifié avec certitude deux produits chimiques atmosphériques : HXNUMXO et CO. Bien que la présence de méthane soit encore un sujet de débat, sa détection potentielle fournit des preuves supplémentaires à l'appui de la classification planétaire. En revanche, les naines brunes présentent systématiquement des signatures de méthane à ces températures.

L'instrument MIRI du JWST a été conçu avec une gamme de filtres, dont certains ont été spécialement conçus pour étudier la présence d'ammoniac – une biosignature solide sur les planètes telluriques. Malheureusement, ces quatre exoplanètes ne présentent pas les signatures d’ammoniac attendues, ce qui indique une divergence par rapport aux planètes typiques de type Terre. Néanmoins, l’abondance de données précieuses recueillies par le JWST offre aux chercheurs une opportunité sans précédent d’approfondir leur compréhension des subtilités des systèmes planétaires.

