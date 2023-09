Nouvelles connaissances sur le système exoplanétaire TRAPPIST-1

Une équipe d'astronomes de l'Université de Montréal (UdeM), ainsi que des chercheurs du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis, ont fait des progrès significatifs dans la compréhension du système exoplanétaire TRAPPIST-1. Ce système, composé de sept exoplanètes de la taille de la Terre, dont trois situées dans la zone habitable, a suscité des spéculations sur la possibilité d'héberger la vie humaine.

La recherche, publiée dans Astrophysical Journal Letters, s’est concentrée sur la relation complexe entre l’activité stellaire et les caractéristiques des exoplanètes. TRAPPIST-1, située à 40 années-lumière de la Terre, est une étoile plus petite et plus froide que notre soleil. Ses caractéristiques uniques ont attiré l’attention des scientifiques et des passionnés de l’espace.

L’étude, dirigée par Olivia Lim, doctorante à l’iREx, a utilisé le télescope spatial James Webb (JWST) pour observer TRAPPIST-1 b, l’exoplanète la plus proche de l’étoile. Il s'agissait des premières observations spectroscopiques d'une planète TRAPPIST-1 par le JWST. Grâce à la spectroscopie de transmission, les chercheurs ont analysé la lumière de l'étoile après son passage à travers l'atmosphère de l'exoplanète lors d'un transit. Cela leur a permis d’identifier l’empreinte unique des molécules et des atomes présents dans l’atmosphère.

L’une des principales conclusions de l’étude était le rôle important de l’activité stellaire et de la contamination dans la formation de la nature d’une exoplanète. La contamination stellaire fait référence à l'influence des caractéristiques de l'étoile, telles que les taches sombres et les facules lumineuses, sur les mesures de l'atmosphère de l'exoplanète. Les scientifiques ont découvert des preuves irréfutables selon lesquelles la contamination stellaire joue un rôle crucial dans la formation des spectres de transmission de TRAPPIST-1 b et des autres planètes du système.

L'étude a également mis en évidence les défis associés à l'interprétation des données affectées par l'activité stellaire, telles que les éruptions stellaires. Ces événements imprévisibles peuvent affecter la mesure de la lumière bloquée par la planète, créant ainsi de potentiels faux signaux.

En outre, les chercheurs ont exploré divers modèles atmosphériques pour TRAPPIST-1 b sur la base des observations du JWST. Ils ont conclu que les atmosphères sans nuages ​​et riches en hydrogène peuvent être exclues, mais que des atmosphères plus minces composées d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane ou une atmosphère semblable à celle de Titan ne peuvent être exclues avec certitude.

Ces résultats soulignent l’importance de prendre en compte la contamination stellaire lors de la planification des futures observations de systèmes exoplanétaires. L'étude valide également l'efficacité de l'instrument canadien NIRISS, qui a été utilisé dans les observations. Les résultats contribuent à notre compréhension du système TRAPPIST-1 et ouvrent la voie à de futures études sur la recherche d’environnements habitables au-delà de notre système solaire.

