Nouvelles découvertes dans la ceinture de Kuiper : observations de planètes naines

Une équipe d'astronomes, dirigée par Joshua Emery de la Northern Arizona University, a effectué de nouvelles observations de trois planètes naines dans la ceinture de Kuiper en utilisant les données obtenues par le spectromètre proche infrarouge du télescope spatial James Webb. Les planètes naines étudiées étaient Sedna, Gonggong et Quaoar, chacune mesurant environ 1,000 XNUMX km de diamètre. Ces observations ont permis de mieux comprendre les orbites et la composition de ces objets.

Les chercheurs ont constaté la présence d’hydrocarbures légers et de molécules organiques complexes à la surface de ces planètes naines. On pense que ces composés sont le résultat d’une irradiation au méthane. La présence de ces molécules variait selon les différentes planètes naines, en corrélation avec leurs orbites respectives et leurs environnements d'irradiation. Sedna, Gonggong et Quaoar sont tous de taille similaire mais ont des orbites distinctes, les positionnant dans des régimes de température différents. De plus, Sedna passe la plupart de son temps en dehors de l'héliosphère, la région influencée par le vent solaire du Soleil.

Les observations effectuées par le télescope spatial James Webb confirment des études antérieures suggérant que le méthane présent à la surface de ces planètes naines est régulièrement réapprovisionné. Si les hydrocarbures observés avaient été présents depuis longtemps, ils auraient été transformés en molécules plus complexes. L'abondance de ces composés indique que le méthane doit être régulièrement réapprovisionné sur les surfaces de Sedna, Gonggong et Quaoar.

Les résultats de cette étude sont cohérents avec des recherches récentes sur d'autres objets de la ceinture de Kuiper, tels qu'Eris et Makemake, qui présentent également du méthane traité sur leurs surfaces. Il est suggéré que le méthane soit traité à l’intérieur de ces objets et délivré à la surface.

Ces observations contribuent à notre compréhension de la ceinture de Kuiper et de l'histoire du système solaire. Le télescope spatial James Webb continue de fournir des données précieuses sur les corps célestes de notre propre système solaire, en plus de son exploration des exoplanètes et de l'Univers primitif.

Sources:

– Emery, JP et coll. (2023). Préimpression disponible pour révision dans Icarus.

– NASA/JHUAPL/SwRI//Roman Tkachenko (Crédit pour l'image)

– Emery, JP et coll. (2023). Images de l'une des deux observations du réseau PRISM de Sedna, Gonggong et Quaoar.