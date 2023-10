Le télescope spatial James Webb découvre de nouvelles informations sur les planètes naines de la ceinture de Kuiper

By

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fourni de nouvelles informations sur la composition et les orbites de trois planètes naines de la ceinture de Kuiper. Sedna, Gonggong et Quaoar ont été observés à l'aide du spectromètre proche infrarouge de Webb (NIRSpec), révélant la présence d'hydrocarbures légers et de molécules organiques complexes qui seraient produites par l'irradiation au méthane. La recherche, dirigée par Joshua Emery de la Northern Arizona University, a impliqué une collaboration d'astronomes de diverses institutions.

Ces planètes naines présentent un intérêt particulier pour les astronomes en raison de leur taille, de leurs orbites et de leurs compositions. Alors que des études antérieures ont montré que d'autres objets transneptuniens retiennent des glaces volatiles à leur surface, Sedna, Gonggong et Quaoar ont des orbites distinctes qui les placent dans des régimes de température et des environnements d'irradiation différents. L’équipe avait pour objectif d’étudier comment ces différentes conditions pourraient affecter les surfaces de ces planètes naines.

À l'aide des données recueillies par l'instrument NIRSpec de Webb, les chercheurs ont identifié une abondance d'éthane (C2H6) sur les trois corps, Sedna affichant la concentration la plus élevée. Sedna a également montré la présence d'acétylène (C2H2) et d'éthylène (C2H4). Ces molécules sont des produits directs de l’irradiation du méthane. L'abondance de ces substances était corrélée à l'orbite de chaque planète naine, suggérant un lien avec les températures relatives et les environnements d'irradiation.

L’étude des corps du système solaire externe, tels que ceux trouvés dans la ceinture de Kuiper, offre des informations précieuses sur l’histoire et la dynamique du système solaire. Les informations obtenues sur la composition et les orbites de ces planètes naines contribuent à notre compréhension de la formation et de l'évolution du système solaire. Le télescope spatial James Webb continue d'être un outil révolutionnaire pour les astronomes, permettant de nouvelles découvertes et élargissant notre connaissance de l'univers.

