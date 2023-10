Comment le télescope spatial James Webb réécrit notre compréhension de l'univers

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fait des découvertes étonnantes depuis sa première observation de l'Univers lointain. Ses observations en champ profond ont révélé une abondance de galaxies brillantes, remettant en question nos hypothèses précédentes sur l'Univers primitif. Le JWST a capturé la première image scientifique en couleur et multi-longueurs d'onde de l'amas de galaxies SMACS 0723, qui est devenue l'image la plus profonde jamais prise de l'Univers ultra-distant. Sur cette image, 87 galaxies candidates ultra-éloignées ont été identifiées, en attente d'une confirmation supplémentaire de leur distance.

La présence de ces galaxies brillantes à des époques aussi reculées pose un problème aux astronomes, car nos modèles cosmologiques actuels ne prédisaient pas leur existence. Ces galaxies étaient plus grandes, plus brillantes et plus nombreuses que prévu. Les vues sans précédent du JWST ont repoussé les limites de l'observation, dépassant même les télescopes au sol et le télescope spatial Hubble.

Un aspect fascinant de ces découvertes réside dans leurs implications sur la luminosité galactique et la masse stellaire. Généralement, la luminosité d’une galaxie est corrélée à sa masse stellaire. La masse stellaire fait référence à la quantité de masse attribuée aux étoiles dans une galaxie. Les observations du JWST sur la galaxie Southern Pinwheel, ou Messier 83, ont révélé des régions de formation active d'étoiles, où la lumière ultraviolette produite par des étoiles bleues et chaudes provoquait des transitions dans les atomes d'hydrogène. Ces régions sont apparues en rose, indiquant la présence de nouvelles formations d’étoiles.

Un mystère qui reste non résolu est l’absence des « premières étoiles », dont on pense qu’elles sont plus brillantes et plus bleues que les étoiles modernes. Ces étoiles, connues sous le nom d’étoiles de la population III, sont formées uniquement à partir des éléments apparus lors du Big Bang chaud. Bien qu’elles n’aient pas encore été directement observées ou confirmées, on espère que le JWST finira par détecter ces étoiles insaisissables.

La luminosité et l'abondance inattendues de ces premières galaxies peuvent être attribuées en partie aux performances de l'optique de JWST. Les optiques immaculées du télescope offrent des vues plus lumineuses et plus nettes que prévu, grâce à sa propreté sans précédent pendant la construction et le lancement. De plus, les simulations à haute résolution utilisées pour étudier la structure de l'Univers permettent aux scientifiques de se concentrer sur les surdensités initiales rares, qui jouent un rôle crucial dans la formation des galaxies.

Le télescope spatial James Webb continue de remodeler notre compréhension de l'Univers grâce à ses découvertes remarquables. En repoussant les limites de l’observation et en remettant en question les modèles existants, elle révèle de nouvelles informations sur les premiers stades de la formation des galaxies et sur la nature de l’Univers lui-même.

Sources:

– NASA, ESA et CSA. «Les télescopes Hubble et Webb étudient des galaxies auparavant invisibles.» NASA. nasa.gov

– Siegel, Ethan. "Lorsque le télescope spatial James Webb sera lancé, l'univers changera." Forbes. forbes.com