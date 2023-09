Un examen plus approfondi de la lentille gravitationnelle : comment la masse plie l'espace

La lentille gravitationnelle est un phénomène fascinant qui se produit lorsque le trajet de la lumière voyageant dans l’espace est courbé et déformé par la présence d’objets massifs. Selon la relativité générale d'Einstein, la matière et l'énergie courbent l'espace-temps, provoquant la courbure de tout l'espace 3D autour de ces objets.

Lorsque plusieurs masses sont en orbite les unes autour des autres, elles émettent des ondes gravitationnelles. Toute lumière traversant l’espace-temps déformé créé par ces masses sera également courbée et agrandie. Cet effet est similaire au fonctionnement d’une lentille optique, mais il est alimenté par la gravité.

L’un des aspects les plus intrigants de la lentille gravitationnelle est la capacité d’observer des objets qui autrement seraient trop faibles pour être détectés. Lorsque la lumière d’une galaxie lointaine traverse une région d’espace-temps déformé, plusieurs images de la galaxie peuvent être vues. Cela permet aux astronomes d’étudier plus en détail les propriétés de ces galaxies.

Les amas de galaxies constituent souvent les meilleures lentilles gravitationnelles en raison de leurs masses incroyablement grandes. Cependant, des galaxies massives et compactes peuvent également agir comme des lentilles dans de bonnes conditions. Ces galaxies compactes se trouvent plus souvent dans l’univers primitif, il y a environ 10 à 12 milliards d’années.

Le récent lancement du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a fourni des vues sans précédent de galaxies lointaines et de lentilles gravitationnelles. Le JWST a découvert les galaxies les plus lointaines jamais observées et a capturé des images de galaxies compactes agissant comme des lentilles gravitationnelles.

Lors d’une découverte remarquable, une galaxie lointaine, massive et compacte, située à 17 milliards d’années-lumière, se comportait comme une lentille gravitationnelle. Son attraction gravitationnelle a étiré la lumière d’une galaxie encore plus lointaine en une forme en forme d’anneau.

Dans l’ensemble, la lentille gravitationnelle permet aux astronomes d’étudier des objets qui autrement seraient inaccessibles. En analysant la courbure et le grossissement de la lumière, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur les propriétés de la matière et la courbure de l’espace-temps.

Sources:

– Article source : Lentilles gravitationnelles : Comment la masse plie l’espace par Ethan Siegel

– Source image : ESA, NASA, K. Sharon (Université de Tel Aviv) et E. Ofek (Caltech), NASA & ESA, JM Diego et al. (collaboration PEARLS), A&A, 2023, NASA, ESA & L. Calçada, NASA, ESA, CSA, STScI et Jose M. Diego (IFCA), Brenda Frye (Université de l'Arizona), Patrick Kamieneski (ASU), Tim Carleton (ASU), Rogier Windhorst (ASU), ESA/Hubble & NASAA, Frank Summers (STScI), Greg Bacon (STScI), Joseph DePasquale (STScI), Leah Hustak (STScI), Joseph Olmsted (STScI), Alyssa Pagan (STScI) ); Science par : Steve Finkelstein (UT Austin), Rebecca Larson (RIT), Micaela Bagley (UT Austin), P. van Dokkum et al., Nature Astronomy acceptée, 2023