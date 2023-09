Des astronomes découvrent une galaxie au repos massive et compacte à l'aide de JWST

Les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) ont fait une découverte importante d'une nouvelle galaxie connue sous le nom de JWST-ER1. Ce nouvel objet est classé comme une galaxie au repos massive et compacte. Les résultats ont été récemment publiés dans un article sur le serveur de pré-impression arXiv.

Les galaxies massives au repos jouent un rôle crucial dans la compréhension de l’évolution des galaxies, car on pense qu’elles sont les ancêtres des galaxies elliptiques géantes. Ces galaxies ont arrêté de former des étoiles plus tôt et ont atteint leur masse stellaire plus rapidement. Leur étude peut donc fournir des informations précieuses sur le processus d’évolution des galaxies.

L'équipe d'astronomes, dirigée par Pieter van Dokkum de l'Université de Yale, a détecté JWST-ER1 à l'aide de la caméra proche infrarouge (NIRCam) de JWST dans le cadre de l'enquête COSMOS-Web. L’une des caractéristiques notables de JWST-ER1 est la présence d’un anneau d’Einstein, provoqué par une lentille gravitationnelle et donnant l’apparence d’une lumière formant un anneau.

Les chercheurs ont identifié la galaxie et son anneau dans les observations JWST NIRCam menées pour le projet COSMOS-Web. JWST-ER1 se compose d'une galaxie compacte de type précoce (JWST-ER1g) et d'un anneau d'Einstein complet (JWST-ER1r) avec deux concentrations importantes de lumière rouge. Le diamètre du centre de l’anneau a été mesuré à environ 1.54 seconde d’arc.

Cette nouvelle galaxie a un redshift de 1.94, un rayon d'environ 21,500 650 années-lumière et une masse estimée à 1.9 milliards de masses solaires. Elle présente un faible taux de formation d'étoiles et un âge de 1 milliard d'années, ce qui en fait une galaxie massive et calme. Il est intéressant de noter que JWST-ERXNUMX est compacte, semblable à d’autres galaxies au repos avec des redshifts similaires.

En ce qui concerne l'anneau d'Einstein JWST-ER1r, il est produit par une galaxie de fond avec un redshift photométrique de 2.98. Si de nombreux anneaux d'Einstein sont connus, les anneaux complets comme JWST-ER1r sont rares.

L’étude a également révélé que JWST-ER1 est presque parfaitement rond et ne présente aucune région évidente de formation d’étoiles, queue de marée ou irrégularité basée sur l’imagerie NIRCam.

D'autres observations de JWST-ER1 sont proposées pour déterminer si les galaxies proches ou les structures situées le long de la ligne de mire contribuent à sa masse. De plus, les astronomes cherchent à déterminer si JWST-ER1 est la galaxie centrale d'un amas progéniteur.

Cette découverte ouvre de nouvelles voies de recherche et enrichit notre compréhension de l’évolution des galaxies massives.

Source : Pieter van Dokkum et al, Une galaxie massive et compacte quiescente à z=2 avec un anneau d'Einstein complet en imagerie JWST, arXiv (2023).