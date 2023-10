Un premier aperçu des observations JWST révèle des caractéristiques spectrales dans les objets du cycle de vie stellaire de faible masse

Une étude récente menée à l'aide du télescope spatial James Webb (JWST) a fourni un premier aperçu des observations spectroscopiques dans le proche infrarouge de sept objets tout au long du cycle de vie stellaire de faible masse. Les observations, qui font partie du programme JWST 1591, se sont concentrées sur des cibles émettant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), une caractéristique courante dans les environnements astrophysiques.

Les spectres extraits d'une ouverture circulaire ont révélé diverses caractéristiques, notamment le complexe HAP de 3 µm, le continuum des HAP et les raies d'émission atomiques et moléculaires d'espèces telles que l'hydrogène, l'hélium et le CO. La présence de CO2 et H2O- l'absorption de glace, ainsi que l'émission de CO, ont également été observées.

En particulier, l’étude s’est concentrée sur la position lumineuse d’une région de photodissociation (PDR) dans M17. Les chercheurs ont identifié une caractéristique PAH centrée à 3.29 μm, correspondant à la section CH de la molécule. Ils ont également trouvé des indications d’une éventuelle caractéristique d’HAP deutérée aliphatique centrée à 4.65 μm. Cependant, la contrepartie aromatique de cette caractéristique n’a pas été observée.

De plus, l’étude a révélé un continuum d’HAP allant d’environ 1 à 3.2 μm, avec un saut d’intensité significatif à 3.6 μm. Des bosses à 3.8, 4.04 et 4.34 μm ont ajouté une structure supplémentaire au continuum. La présence d'absorption de CO2 a été identifiée et comparée à de la glace H2O:CO2 à une température de 10 K.

De plus, l'étude a examiné le diagramme de population de l'hydrogène moléculaire et a trouvé des preuves de gaz pompé par UV à des températures supérieures à 2200 10 K. La série Pfund d'hydrogène, qui représente les raies d'émission résultant des transitions entre les niveaux d'énergie, a été observée dans les niveaux 30 à plus de XNUMX. .

Dans l’ensemble, cette analyse préliminaire des observations du JWST fournit des informations précieuses sur les caractéristiques spectrales des objets dans le cycle de vie stellaire de faible masse. Une analyse et une exploration plus approfondies de ces caractéristiques, ainsi que des autres cibles, sont prévues pour de futurs articles.

