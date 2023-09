Le télescope spatial James Webb observe les premières galaxies

Le télescope spatial James Webb (JWST) a pour mission d'observer et d'étudier la formation, l'évolution et la composition des premières galaxies de l'univers. À mesure que les astronomes collectent davantage de données auprès du JWST, ils commencent à voir certaines des toutes premières et des plus anciennes galaxies.

Une étude récente publiée dans Nature Astronomy par des chercheurs danois révèle que ces premières galaxies sont encore en train de se former. L’étude se concentre sur 16 des premières galaxies jamais observées, et les observations montrent que les abondances chimiques dans ces galaxies ne représentent qu’un quart de ce qui est observé dans les galaxies formées plus tard.

Selon les chercheurs, ces découvertes suggèrent que ces premières galaxies sont encore étroitement liées au milieu intergalactique et reçoivent en permanence du gaz vierge, qui dilue leurs abondances de métaux. Cela contraste avec le modèle actuel d’évolution des galaxies, dans lequel il existe une relation entre le nombre d’étoiles formées et la quantité d’éléments lourds présents.

Les chercheurs notent que ces résultats ne sont pas entièrement surprenants puisque les modèles théoriques de formation des galaxies ont prédit ce phénomène. Cependant, son observation confirme ces modèles et donne un aperçu des premiers stades de la formation des galaxies.

Bien que cette étude fournisse des informations précieuses, les astronomes attendent avec impatience des observations plus vastes et plus complètes actuellement réalisées par JWST. Ils espèrent que ces prochaines données permettront de mieux comprendre comment les galaxies et leurs premières structures se sont formées au cours du premier milliard d'années après le Big Bang.

Sources : Astronomie de la nature, Univers aujourd'hui