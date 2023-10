Des nanocristaux de quartz découverts dans la haute atmosphère d'une exoplanète

Une étude récente utilisant les données du télescope spatial James Webb a identifié la présence de nanocristaux de quartz dans la haute atmosphère de l'exoplanète WASP-17 b. Cette exoplanète, située à environ 1,324 XNUMX années-lumière de la Terre, est classée comme Jupiter chaud « gonflé » en raison de sa courte période orbitale et de ses températures extrêmes. La découverte de quartz dans l’atmosphère de l’exoplanète est unique, car des observations antérieures ont montré la présence de silicates riches en magnésium.

Les nanocristaux de quartz trouvés dans l'atmosphère de WASP-17 b ont un diamètre de seulement 10 nanomètres, nettement plus petit que les cristaux de quartz trouvés sur Terre. Les conditions de température élevée et de basse pression dans l’atmosphère de l’exoplanète permettent la formation directe de cristaux solides à partir du gaz, sans passer par une phase liquide.

WASP-17 b est également connue pour son orbite rétrograde et son statut d’une des exoplanètes les plus gonflées jamais trouvées. La planète a une masse inférieure à Jupiter mais un volume beaucoup plus grand et sa composition est principalement composée d'hydrogène et d'hélium.

Les chercheurs travaillent toujours à déterminer la quantité de quartz dans l'atmosphère de WASP-17 b et l'activité des nuages. La présence de ces nanocristaux de quartz pourrait fournir des informations précieuses sur la formation et l’évolution des atmosphères exoplanétaires.

Cette étude a été menée dans le cadre du programme Webb d'observation en temps garanti et de la reconnaissance profonde des atmosphères d'exoplanètes à l'aide d'une enquête par spectroscopie multi-instruments. Le but de ces investigations est de mener des analyses détaillées d’exoplanètes de différentes classes pour approfondir notre compréhension de ces mondes lointains.

Sources:

– Les lettres du journal astrophysique

– Univers aujourd'hui