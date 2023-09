Diverses différences génétiques entraînent une variation des fleurs sauvages dans les syndromes de pollinisation

Une nouvelle étude menée par l'Université de Caroline du Sud s'est penchée sur les différences génétiques qui conduisent à des variations distinctes dans les attributs des fleurs sauvages en fonction de leurs pollinisateurs respectifs. Les fleurs sauvages ont développé des caractéristiques uniques connues sous le nom de « syndromes de pollinisation » qui s’adressent à des pollinisateurs spécifiques tels que les insectes ou les oiseaux.

La recherche s'est concentrée sur le genre Penstemon, en particulier sur les espèces de fleurs sauvages d'Amérique du Nord. La plupart des espèces de Penstemon ont de larges fleurs bleues qui servent de points d'atterrissage aux abeilles. Cependant, l’évolution a conduit certaines espèces à développer des fleurs tubulaires étroites, rouges qui attirent plutôt les colibris. Cette convergence des syndromes floraux de la pollinisation des abeilles à celle des colibris est remarquable au sein du genre Penstemon, avec au moins 20 lignées développant ces traits.

Pour explorer la base génétique de ces syndromes de pollinisation distincts, l'équipe a séquencé l'ADN de 229 plantes de trois espèces apparentées du genre Penstemon : P. neomexicanus et P. virgatus (pollinisées par les abeilles) et P. barbatus (pollinisées par les colibris).

Les chercheurs ont découvert que malgré les différences significatives dans les attributs floraux, il n'y avait que quelques différences génétiques entre P. barbatus et ses parents pollinisés par les abeilles. De plus, les plantes de la même zone géographique présentaient une plus grande similarité génétique, quelle que soit l’espèce, ce qui suggère un mélange génétique entre fleurs sauvages adaptées à la pollinisation par les abeilles et les colibris.

Cependant, l’étude a révélé 21 sites dans le génome qui différaient systématiquement selon les espèces ayant des pollinisateurs variés. Ces variances génétiques étaient situées à proximité de régions génomiques qui déterminent la couleur, la largeur et le volume du nectar des fleurs – des traits spécifiques aux différents syndromes de pollinisation. Cette découverte suggère une probabilité accrue d’hybridation et la perturbation des traits floraux complémentaires, ce qui donne lieu à des hybrides avec un succès réduit.

En conclusion, l’étude fournit des preuves d’hybridation occasionnelle entre des espèces voisines de Penstemon pollinisées par les abeilles et les colibris, indiquant une pression de sélection intense pour conserver les traits floraux adaptés à chaque type de pollinisateur. Malgré les différences visuelles évidentes entre les espèces pollinisées par les abeilles et les colibris, seul un petit nombre de régions génétiques les distinguent.

La recherche a été publiée dans la revue PLoS Biology.

Sources:

– Université de Caroline du Sud (USC)

– PLoS Biologie