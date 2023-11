Nouvelles connaissances sur la survie d’anciennes molécules dans les fossiles

L’ADN et les protéines peuvent-elles vraiment survivre pendant des millions d’années ?

Ces dernières années, la possibilité de ressusciter des espèces disparues d’un passé ancien a suscité un intérêt croissant. Des films comme Jurassic Park ont ​​captivé notre imagination, mais y a-t-il du vrai dans le concept de ramener des créatures perdues depuis longtemps ? La science derrière cette idée a pris de nombreux rebondissements, avec un débat permanent entre scientifiques. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution offre de nouvelles informations sur la survie d'anciennes molécules dans les fossiles.

Les informations les plus détaillées sur la constitution génétique d’un organisme proviennent de son ADN. Mais l’ADN est incroyablement fragile et se dégrade rapidement après la mort. Malgré cela, des rapports font état de découvertes d'ADN et de protéines dans des fossiles, suscitant l'espoir de la possibilité de scénarios réels de Jurassic Park. Cependant, les scientifiques n’ont pas encore trouvé de preuves concrètes que l’ADN peut survivre des dizaines de millions d’années.

Les protéines, en revanche, peuvent potentiellement survivre plus longtemps que l’ADN. Les chercheurs ont découvert des protéines fossilisées, telles que des séquences intactes d’acides aminés du collagène, vieilles de plusieurs millions d’années. Cependant, les gros fragments de protéines ne devraient pas survivre aussi longtemps que les plus petits, ce qui suscite le scepticisme de la communauté scientifique.

Néanmoins, des études récentes ont montré des preuves irréfutables de la survie des restes de protéines dans les fossiles. Des méthodes analytiques avancées et des approches innovantes mettent en lumière la structure des protéines préservées dans les tissus anciens. L’une de ces approches consiste à utiliser un faisceau focalisé de lumière et de rayons X pour irradier des échantillons et détecter des liaisons chimiques, fournissant ainsi des informations précieuses sur les structures des protéines.

Une étude récente s'est concentrée sur un dinosaure à plumes vieux de 125 millions d'années appelé Sinornithosaurus. L’analyse a révélé d’abondantes structures protéiques ondulées, similaires à celles trouvées dans les plumes modernes. Les structures protéiques en spirale, indicatives d’une autre protéine appelée alpha-kératine, étaient présentes en plus petites quantités. D'autres expériences ont montré que le chauffage peut provoquer le démêlage des structures protéiques ondulées et la formation de structures en spirale, ce qui suggère que les protéines en spirale dans les fossiles pourraient être des artefacts du processus de fossilisation.

Même si ces découvertes suggèrent que des traces de protéines peuvent survivre pendant des centaines de millions d’années, la perspective de ressusciter des espèces à partir d’un ADN intact reste du domaine de la science-fiction. Les fragments d’ADN qui pourraient potentiellement être trouvés dans les fossiles de dinosaures seraient probablement courts et fourniraient des informations limitées sur l’espèce. De plus, valider l’authenticité de ces rares fragments d’ADN constitue un défi technologique que les chercheurs doivent encore surmonter.

Néanmoins, les progrès des protocoles de laboratoire et des expériences de fossilisation conduisent à des interprétations plus précises des fossiles et ouvrent la voie à des études plus approfondies sur les molécules anciennes. À mesure que les scientifiques continuent d’explorer ce domaine fascinant, notre compréhension de la survie de l’ADN et des protéines dans les fossiles pourrait être repensée, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur l’évolution de la vie sur Terre.

FAQ:

Q : L’ADN peut-il survivre dans les fossiles ?

R : L’ADN est extrêmement fragile et se désintègre généralement rapidement après la mort d’un organisme. Bien que des rapports aient fait état de découvertes d’ADN dans des fossiles, les scientifiques n’ont pas encore trouvé de preuves concrètes que l’ADN peut survivre pendant des dizaines de millions d’années.

Q : Les protéines peuvent-elles survivre dans les fossiles ?

R : Des protéines, y compris des séquences intactes d’acides aminés du collagène, ont été découvertes dans des fossiles, dont certains datent de plusieurs millions d’années. Cependant, les gros fragments de protéines ne devraient pas survivre aussi longtemps que les plus petits.

Q : Pouvons-nous ressusciter des espèces disparues à partir d’un ADN ancien ?

R : Ressusciter des espèces à partir d’un ADN intact reste du domaine de la science-fiction. Même si des fragments d’ADN étaient trouvés dans des fossiles de dinosaures, ils seraient probablement courts et fourniraient des informations limitées sur l’espèce. Valider l’authenticité de fragments d’ADN aussi rares pose des défis technologiques qui restent encore à surmonter.