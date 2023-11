Nouvelles connaissances sur les habitudes alimentaires des dinosaures carnivores

By

Une étude récente menée par Roberto Lei de l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia a fourni de nouvelles informations fascinantes sur les habitudes alimentaires des dinosaures carnivores en Amérique du Nord. L'étude, qui s'est concentrée sur les marques de morsure trouvées sur les os de sauropodes géants, remet en question la croyance répandue selon laquelle les tyrannosaures étaient les principaux prédateurs laissant ces marques.

L’étude met plutôt en évidence le rôle d’autres grands carnivores dans la Formation de Morrison, une formation géologique de la période du Jurassique supérieur. Les chercheurs ont découvert 68 os de sauropodes portant des traces de morsures distinctes provenant de dinosaures théropodes. Ces marques de morsure ne présentaient aucun signe de guérison, ce qui suggère qu'elles résultaient soit d'une attaque mortelle, soit d'un nettoyage post-mortem.

En outre, l’étude a révélé des modèles d’usure similaires sur les dents des théropodes de la formation Morrison à ceux observés chez les tyrannosaures, indiquant une implication plus fréquente dans les morsures osseuses qu’on ne le pensait auparavant. Cependant, l’identification des espèces de théropodes spécifiques responsables de ces marques de morsure reste difficile en raison de la présence de multiples prédateurs potentiels.

Le Dr David Hone de l'Université Queen Mary de Londres, auteur correspondant de l'étude, a souligné l'importance de ces résultats. Il a déclaré que cette nouvelle recherche nous aide à mieux comprendre les relations écologiques entre les dinosaures au cours de la période jurassique et révèle que les habitudes alimentaires des plus grands carnivores étaient plus proches de celles des tyrannosaures qu'on ne le pensait auparavant. L’étude contribue à la reconstruction en cours du comportement de ces animaux anciens.

En se concentrant sur les morsures et les marques de dents, les scientifiques ont découvert des aspects intrigants de la vie des dinosaures, mettant ainsi en lumière les interactions entre certaines des plus grandes créatures de la Terre.

QFP

Q : Quelle est la principale conclusion de l’étude ?

R : La principale conclusion de l'étude est que d'autres grands carnivores, outre les tyrannosaures, sont responsables de la présence de marques de morsure sur les os de dinosaures sauropodes géants dans la formation de Morrison.

Q : Comment les chercheurs ont-ils déterminé l’origine des marques de morsure ?

R : Les chercheurs ont examiné 68 os de sauropodes de la formation Morrison et ont identifié des traces de morsure distinctes provenant de dinosaures théropodes. Ils ont également observé des modèles d'usure similaires sur les dents des théropodes de la formation Morrison, suggérant leur implication dans la morsure des os.

Q : Que suggère l’absence de cicatrisation des marques de morsure ?

R : L'absence de guérison dans les marques de morsure suggère qu'elles ont été infligées lors d'une attaque mortelle ou qu'elles sont le résultat d'une fouille post-mortem.

Q : Quelle espèce de théropode a laissé les marques de morsure ?

R : L'identification des espèces de théropodes spécifiques responsables des marques de morsure reste difficile en raison de la présence de multiples prédateurs potentiels dans la Formation de Morrison.

Q : Quelle est la signification de ces résultats ?

R : Ces découvertes contribuent à notre compréhension des relations écologiques entre les dinosaures de la période jurassique et révèlent que les habitudes alimentaires des plus grands carnivores étaient plus proches de celles des tyrannosaures qu'on ne le pensait auparavant. Ils nous aident à reconstituer le comportement de ces animaux anciens.

(Source : PeerJ Vie & Environnement)