De nouvelles images époustouflantes de la Lune Io de Jupiter capturées par la mission Juno de la NASA

La mission Juno de la NASA continue de fournir des informations incroyables sur les mystères de notre système solaire. Lors d'un récent survol le 15 octobre, Juno est passée près de la lune Io de Jupiter, révélant de nouvelles vues époustouflantes de sa surface marquée par la lave. Io est connu pour être le corps volcanique le plus actif du système solaire, avec des centaines de volcans entrant régulièrement en éruption avec de la lave en fusion et des panaches de gaz sulfureux.

Les nouvelles images capturées par Juno présentent la surface torturée d'Io, qui semble teintée de tourbillons de taches claires et sombres, ainsi que de vastes zones couvertes de taches rouge fondu. Ces images détaillées ont été traitées par des scientifiques citoyens en utilisant les données brutes capturées par le vaisseau spatial. L'activité volcanique sur Io a entraîné la formation de lacs de lave silicatée en fusion à sa surface, visibles sur les photographies.

Io est la quatrième plus grande lune du système solaire et la troisième plus grande lune de Jupiter. Elle est à peine plus grande que la Lune terrestre. Ces images offrent un aperçu plus approfondi des caractéristiques uniques d'Io et fournissent aux scientifiques des données précieuses pour étudier les processus géologiques de la Lune.

L'un des points forts du survol a été la collecte de données par l'instrument JunoCam, qui a été utilisé pour créer une vidéo accélérée d'Io. Cette vidéo capture la surface de la Lune sous différents angles lorsque Juno passe au-dessus de nous, offrant une vue dynamique de l'activité volcanique d'Io.

Les images et les données collectées par Juno sont mises à la disposition du public et les scientifiques citoyens sont encouragés à traiter et analyser les données brutes. Ce faisant, ils contribuent à notre compréhension de Jupiter et de ses lunes, révélant de nouveaux détails et perspectives sur ces corps célestes.

Source : La mission Juno de la NASA capture de nouvelles vues époustouflantes de la lune Io de Jupiter.