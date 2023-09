Juno de la NASA capture une superbe image de Jupiter et de la lune volcanique Io

Le vaisseau spatial Juno de la NASA, en orbite autour de Jupiter depuis plus de sept ans, a récemment capturé une image captivante de la géante gazeuse aux côtés de sa lune volcanique, Io. L'image a été prise lors du 53e survol rapproché de Jupiter par Juno le 31 juillet.

L'image, traitée par le scientifique citoyen Alain Mirón Velázquez à l'aide des données brutes de JunoCam, met en valeur le contraste, la couleur et la netteté des deux corps célestes. Juno se trouvait à environ 51,770 395,000 kilomètres d'Io et à 2024 XNUMX kilomètres au-dessus des sommets des nuages ​​de Jupiter au moment où l'image a été prise. Il s’agit de la rencontre la plus proche entre Juno et Io jusqu’à présent, avec des survols plus rapprochés prévus plus tard cette année et en XNUMX.

Io, en tant que lune la plus intérieure de Jupiter, subit d'immenses forces gravitationnelles de la part de Jupiter et de ses lunes sœurs Europe et Ganymède. Ce remorqueur gravitationnel entraîne un étirement et une compression constants de la Lune, ce qui contribue à sa forte activité volcanique. Io est considéré comme le corps volcanique le plus actif de tout le système solaire, abritant des centaines de volcans et de lacs de lave silicatée en fusion à sa surface.

Lors des prochains survols rapprochés d'Io, les scientifiques du Southwest Research Institute (SwRI) utiliseront les télescopes Hubble et James Webb pour observer simultanément la lune jovienne à distance. Ces observations fourniront des informations précieuses sur les processus volcaniques d’Io et aideront à approfondir notre compréhension de cet intrigant corps céleste.

Source : NASA

Définitions:

– Vaisseau spatial Juno : Le vaisseau spatial lancé par la NASA en 2011 avec pour mission d'étudier la composition, le champ de gravité, le champ magnétique et la magnétosphère polaire de Jupiter.

– Io : L'une des plus grandes lunes de Jupiter connue pour son activité volcanique intense et ses caractéristiques géologiques uniques.

– Jupiter : La plus grande planète de notre système solaire, connue pour ses tempêtes colorées, dont son emblématique Grande Tache Rouge.

– Scientifique citoyen : personne qui participe à la recherche scientifique et à l’analyse de données, utilisant souvent des données accessibles au public ou contribuant à des projets de recherche en tant que scientifique non professionnel.