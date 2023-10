Dévoilement du jet stream caché de Jupiter : une découverte fascinante du télescope spatial James Webb

Dans une révélation révolutionnaire, des scientifiques analysant l'étonnante image haute résolution de Jupiter capturée par le télescope spatial James Webb (JWST) en juillet 2022 sont tombés sur une découverte extraordinaire : un immense courant-jet encerclant l'équateur de la géante gazeuse. Cette découverte remarquable apporte un nouvel éclairage sur les conditions météorologiques actives au sein des bandes nuageuses de Jupiter.

Tout au long de l’histoire, Jupiter a attiré l’attention des astronomes, les obligeant à braquer leurs télescopes sur son atmosphère énigmatique. Des vaisseaux spatiaux polyvalents Voyagers, Cassini et New Horizons capturant des images saisissantes lors de survols, à la sonde Juno de la NASA capturant des images rapprochées de la planète, les explorations ont ouvert la voie à des informations complexes sur les phénomènes célestes de Jupiter.

Le JWST, équipé de caméras infrarouges, visait à capturer l'émanation thermique de la bande nuageuse de Jupiter. Cependant, l’objectif allait bien au-delà de la simple démonstration des capacités du télescope. Suite aux observations du JWST, une équipe internationale de scientifiques a minutieusement analysé ses images à haute résolution en conjonction avec les images acquises par le télescope spatial Hubble.

Cet examen minutieux a révélé une caractéristique jusqu'alors inconnue : un vaste courant-jet enveloppant l'équateur de Jupiter. S'étendant sur environ 4,800 500 kilomètres de largeur et bénéficiant d'une vitesse de vent supérieure à XNUMX kilomètres par heure, ce prodigieux courant-jet éclipse ses homologues terrestres. En fait, il est environ dix fois plus grand et deux fois plus rapide qu’un courant-jet typique trouvé sur notre planète natale.

La détection de ce courant-jet colossal témoigne de la puissance de la technologie de pointe, permettant aux scientifiques de découvrir les merveilles cachées de notre système solaire. Alors que les chercheurs approfondissent les mystères de Jupiter, ces nouvelles connaissances ont le potentiel de remodeler notre compréhension des atmosphères planétaires et des forces dynamiques en jeu dans les corps célestes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'a révélé le télescope spatial James Webb sur Jupiter ?

R : Le télescope spatial James Webb a capturé une image haute résolution de Jupiter, dévoilant un immense courant-jet entourant son équateur, une caractéristique jamais vue auparavant.

Q : Comment le courant-jet de Jupiter se compare-t-il à celui de la Terre ?

R : Le courant-jet de Jupiter est environ dix fois plus grand et deux fois plus rapide qu’un courant-jet typique sur Terre.

Q : Comment la découverte a-t-elle été faite ?

R : Les scientifiques ont comparé les images haute résolution du télescope spatial James Webb avec les images capturées par le télescope spatial Hubble, ce qui a permis d'identifier le courant-jet de Jupiter, jusqu'alors inédit.